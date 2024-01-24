Губернатор поблагодарил Комитет семей воинов Отечества за совместную работу по помощи бойцам СВО и их семьям

Глава региона особенно подчеркнул: Комитет помогает верно расставить приоритеты в поддержке бойцов и их семей, подсветить проблемные моменты.

— Год назад в нашей области начала деятельность общественная организация «Комитет семей воинов Отечества». Я считаю, что за год сделано многое, было решено много частных и общих принципиальных вопросов. Мы получили мощную поддержку от людей, которые не понаслышке знают, что такое проблемные вопросы, которые возникают у бойцов и их родных. Самые сложные ситуации мы разбирали вместе с вами: в одной связке с Комитетом, с федеральным Фондом «Защитники Отечества», со всеми органами власти. Нам удалось сработаться в единую команду. Тем не менее, в начале года важно встретиться, обсудить: на что ещё обратить внимание, спланировать нашу работу на 2024-й год, — подчеркнул Андрей Травников.

Главная задача остается прежней: окружить заботой семьи бойцов и сделать всё возможное для того, чтобы помочь им приблизить Победу.

Итоги работы организации озвучила председатель АНО «Комитет семей воинов Отечества Новосибирской области» Наталия Курина: более 2000 обращений от бойцов и членов их семей, большинство решены положительно. Проведены более 200 мероприятий: уроков Мужества, «Разговоров о важном», направленных на патриотическое воспитание молодёжи, открытий памятных парт и досок, увековечивающих память погибших. Успешно реализуются проекты: «Лица героев», «История в лицах», «Мы вместе».

Так, в рамках проекта «Лица героев» фотографии десяти героев СВО были размещены на тетрадях, выпущено десять тысяч экземпляров. Проект получил широкую поддержку и хорошо воспринимается детьми.

— Год назад после встречи в Ново-Огарёве Владимира Владимировича Путина с матерями и жёнами участников СВО, было принято решение о создании особенной общественной организации, состоящей из близких и родных участников специальной военной операции. Сегодня все органы госвласти, местного самоуправления Новосибирской области работают с нами, помогают решать вопросы. Для нас открыты все двери. Комитет принимал непосредственное участие в создании реабилитационного сертификата. Министерство труда и соцразвития ведёт колоссальную работу с участниками СВО и их семьями, министерство здравоохранения никогда не отказывает. Министерство региональной политики помогает нашему Комитету всесторонне, — отметила она.

Сегодня Комитет решает самые разные вопросы, начиная от бытовых и заканчивая оказанием содействия в обеспечении мер помощи и поддержки – юридической, социальной, реабилитационной.

Важное направление – работа с молодёжью.