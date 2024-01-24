Губернатор поблагодарил Комитет семей воинов Отечества за совместную работу по помощи бойцам СВО и их семьям

Глава региона особенно подчеркнул: Комитет помогает верно расставить приоритеты в поддержке бойцов и их семей, подсветить проблемные моменты.
— Год назад в нашей области начала деятельность общественная организация «Комитет семей воинов Отечества». Я считаю, что за год сделано многое, было решено много частных и общих принципиальных вопросов. Мы получили мощную поддержку от людей, которые не понаслышке знают, что такое проблемные вопросы, которые возникают у бойцов и их родных. Самые сложные ситуации мы разбирали вместе с вами: в одной связке с Комитетом, с федеральным Фондом «Защитники Отечества», со всеми органами власти. Нам удалось сработаться в единую команду. Тем не менее, в начале года важно встретиться, обсудить: на что ещё обратить внимание, спланировать нашу работу на 2024-й год, — подчеркнул Андрей Травников.
Главная задача остается прежней: окружить заботой семьи бойцов и сделать всё возможное для того, чтобы помочь им приблизить Победу.
Итоги работы организации озвучила председатель АНО «Комитет семей воинов Отечества Новосибирской области» Наталия Курина: более 2000 обращений от бойцов и членов их семей, большинство решены положительно. Проведены более 200 мероприятий: уроков Мужества, «Разговоров о важном», направленных на патриотическое воспитание молодёжи, открытий памятных парт и досок, увековечивающих память погибших. Успешно реализуются проекты: «Лица героев», «История в лицах», «Мы вместе».
Так, в рамках проекта «Лица героев» фотографии десяти героев СВО были размещены на тетрадях, выпущено десять тысяч экземпляров. Проект получил широкую поддержку и хорошо воспринимается детьми.
— Год назад после встречи в Ново-Огарёве Владимира Владимировича Путина с матерями и жёнами участников СВО, было принято решение о создании особенной общественной организации, состоящей из близких и родных участников специальной военной операции. Сегодня все органы госвласти, местного самоуправления Новосибирской области работают с нами, помогают решать вопросы. Для нас открыты все двери. Комитет принимал непосредственное участие в создании реабилитационного сертификата. Министерство труда и соцразвития ведёт колоссальную работу с участниками СВО и их семьями, министерство здравоохранения никогда не отказывает. Министерство региональной политики помогает нашему Комитету всесторонне, — отметила она.
Сегодня Комитет решает самые разные вопросы, начиная от бытовых и заканчивая оказанием содействия в обеспечении мер помощи и поддержки – юридической, социальной, реабилитационной.
Важное направление – работа с молодёжью.
— Такое выражение есть: хочешь победить своего врага – воспитай его детей. Этим, наверное, занимался Запад. Поэтому мы работаем по другому принципу: если хочешь победить своего врага – воспитай своих детей сам, — сказала Наталия Курина.
— Еще в 2022 году появился мощный запрос на всё, что связано с историей, с военно-патриотическим воспитанием. Мы, как представители власти, поддерживали это, ведь запрос шел от людей, и запрос искренний. Главное, на это я обращаю особое внимание: ни в коем случае нельзя это превратить в формализм. И кроме военно-патриотического воспитания, чувствуется, что меняется отношение людей к профессии военных, оно становится более уважительным, — подчеркнул губернатор.
Фото с сайта правительства НСО
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru