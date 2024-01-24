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Десятилетний мальчик оказался в больнице после аварии в Новосибирске

  • 24/01/2024, 17:25
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Десятилетний мальчик оказался в больнице после аварии в Новосибирске
Пострадавший ребенок был пассажиром одной из машин-участниц ДТП.

В ДТП с участием двух иномарок пострадал 10-летний мальчик. Авария произошла 24 января в 13:30 возле дома №253 по улице Титова в Ленинском районе Новосибирска.

По информации Госавтоинспекции, 51-летняя женщина за рулем Suzuki Liana при повороте налево на перекрестке перекрыла движение водителю

Kia Rio и столкнулась с ним.

Десятилетний мальчик оказался в больнице после аварии в Новосибирске

— В результате происшествия пострадал 10-летний пассажир автомобиля Suzuki Liana. Мальчик госпитализирован, — уточнили Infopro54 в городском ГИБДД.

На месте аварии работают правоохранители.

Ранее редакция сообщала о том, что 9-летняя пассажирка Жигулей пострадала в ДТП с участием трех автомобилей в Первомайском районе города.

Фото: ГИБДД по городу Новосибирску

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Рубрики : Происшествия

Регионы: Новосибирск

Теги : школьник ДТП


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