Десятилетний мальчик оказался в больнице после аварии в Новосибирске

В ДТП с участием двух иномарок пострадал 10-летний мальчик. Авария произошла 24 января в 13:30 возле дома №253 по улице Титова в Ленинском районе Новосибирска.

По информации Госавтоинспекции, 51-летняя женщина за рулем Suzuki Liana при повороте налево на перекрестке перекрыла движение водителю

Kia Rio и столкнулась с ним.

— В результате происшествия пострадал 10-летний пассажир автомобиля Suzuki Liana. Мальчик госпитализирован, — уточнили Infopro54 в городском ГИБДД.

На месте аварии работают правоохранители.

Ранее редакция сообщала о том, что 9-летняя пассажирка Жигулей пострадала в ДТП с участием трех автомобилей в Первомайском районе города.