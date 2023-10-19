Губернатор поддержал инициативу по увековечиванию в Новосибирской области памяти павших в СВО воинов

Губернатор Андрей Травников принял участие в мероприятии, приуроченном ко Дню подразделений специального назначения в Вооруженных силах Российской Федерации. Глава региона подчеркнул необходимость создания в Новосибирской области мемориала, посвященного воинам, погибшим в ходе специальной военной операции.

— К сожалению, особая служба связана и с особыми рисками. Мы скорбим по каждому погибшему, каждого помним. Даже погибнув, они продолжают свое дело. Дело воспитания и защиты нашего будущего. Очень правильно, что принято коллективное решение – это инициатива военнослужащих, это поддержка общественных организаций, предпринимателей, администраций муниципальных районов, прежде всего Новосибирского района. Очень правильная инициатива создать мемориал, посвященный героям-разведчикам, героям-спецназовцам, надеюсь, что все, кто имеет отношение к этой сильной профессии, будут участвовать в реализации этого благого дела, этого хорошего проекта, — заключил губернатор.