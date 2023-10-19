Глава посёлка под Новосибирском, где рухнул мост, рассказал подробности о ЧП

Глава Базовского сельсовета Чулымского района Новосибирской области Сергей Фролов в беседе с Om1.ru сообщил, что буквально за неделю до ЧП мостовое сооружение осматривал эксперт, однако ничего, что могло вызвать тревогу, не обнаружил. По словам Фролова, сегодня на мосту хотели поставить ограничительные знаки, но не успели, потому что он рухнул.

— Где-то неделю назад я обратил внимание, что полотно на проезжей части проседает, поэтому сделал несколько снимков и отправил в наше дорожно-строительное управление. Они вызвали специалиста из областного управления автомобильных дорог. Во вторник приехал эксперт вместе с начальником подрядной организации. Обследовали его [мост]. Оказывается, там уже давно стояли маячки, чтобы мониторить динамику. Посмотрели и решили ограничиться тем, чтобы поставить знаки ограничения по массе и по скорости, — пояснил глава поселка.

Фролов добавил, что мост через реку Карасук отделял посёлок от улицы Заречной, на которой проживают 26 человек. Автомобильное движение в настоящее время приостановлено, однако, пешеходное сообщение есть.

— Сейчас мы уже начинаем отсыпку объездного моста. Делаем временный мост. Здесь участвуют МЧС, ГИБДД. Постараемся к обеду автомобильное сообщение восстановить. Как будет решён вопрос по ремонту и восстановлению моста, тут, конечно, вопрос сложный, — уточнил он.

Напомним, сегодня ночью, 19 октября, произошло полное обрушение автомобильного железобетонного моста в Чулымском районе Новосибирской области.