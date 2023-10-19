Митя Фомин снял шоу о долгожителях в Новосибирске

Певец и шоумен Митя Фомин очередной выпуск своей программы «На все 100» посвятил пожилым людям Новосибирска. В шоу он показал свою маму Тамару Павловну, которой исполнился 81 год. Но Митя пошутил, что ей всего 18.

— Тамара Павловна, если и снималась раньше на ТВ, то только в избранных программах. Она уже давно не показывалась на экране, но для авторского шоу сына сделала исключение, — рассказали продюсеры проекта.

Оказалось, что у артиста хорошая наследственность — его бабушка Валентина Дмитриевна прожила до 95 лет, дедушка Павел Павлович — до 90. Среди главных рецептов жизни на все сто Тамара выделяет наличие цели и страстное желания жить.

Также в выпуске учувствовал анестезиолог-реаниматолог 94-летний Михаил Иванцов, который до сих пор работает в Новосибирской областной клинической больнице и каждый день стоит на голове. Следующим гостем стал теннисист-любитель из Академгородка 89-летний Владимир Иванов. Он ежедневно ныряет в ванну с ледяной водой.

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