Губернатор подписал соглашение: Матч звёзд КХЛ пройдёт на льду «Сибирь-арены» в начале февраля 2025-го года

Лучшие игроки Континентальной хоккейной лиги приедут в Новосибирскую область в феврале 2025-го года. Наш регион примет Фонбет Неделю звёзд хоккея 2025: мероприятие пройдёт на новой «Сибирь-Арене», сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Соответствующее соглашение подписали сегодня, 6 августа, губернатор Новосибирской области Андрей Травников и президент КХЛ Алексей Морозов. Во время рабочей встречи они обсудили первые шаги по организации масштабного спортивного праздника.
— Мы, как и все, переживали, когда Новосибирск лишился права проведения Молодёжного Чемпионата мира, поэтому сейчас рады, что можем привезти сюда лучших игроков всей Лиги, — отметил Алексей Морозов.
Новосибирская область станет седьмым регионом, который примет Неделю звёзд хоккея. 1 февраля 2025 года пройдёт Кубок Вызова МХЛ, а 8-9 февраля — Матч звёзд КХЛ.
Фото предоставлено пресс-службой правительства НСО
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