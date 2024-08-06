Тариф на вывоз мусора вырос в Новосибирске

С августа в Новосибирске повысится тариф на вывоз мусора, установленный для МУП «Спецавтохозяйство». Об этом сообщил региональный департамент по тарифам, выпустив соответствующий приказ.

Согласно новому тарифу, с 6 августа будет действовать предельная цена за вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в размере 436,69 рубля за кубический метр. К 2026 году эта цена вырастет до 470,3 рубля, а к 2031 году достигнет 547,06 рубля.

Ранее редакция информировала о том, что «Спецавтохозяйство» сохранит статус регионального оператора по обращению с отходами в Новосибирской области.