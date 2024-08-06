Мошенники оформили на новосибирцев более 1,3 млн займов

В Новосибирской области сотрудники кредитной организации украли более 1,3 миллиона рублей.
В прокуратуре Болотнинского района утвердили обвинительное заключение по уголовному делу.
В ходе следствия выяснилось, что с декабря 2020 года по март 2022 года и. о. управляющего и бухгалтер, действуя с третьим лицом, оформляли займы на людей по подложным документам и делили прибыль.
– Злоумышленники приискивали граждан, предоставляли за них заведомо недостоверные сведения, фальсифицировали заемное дело и оформляли гражданам займы, – говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.
Часть денег передавали заемщикам, а остальное оставляли себе.
Уголовное дело направили в Болотнинский районный суд Новосибирской области.
Ранее редакция сообщала о том, что курьера-мошенника на 4,5 года отправили за решетку под Новосибирском.
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