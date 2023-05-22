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Губернатор поручил оперативно скорректировать государственные меры поддержки предпринимателей региона

  • 22/05/2023, 15:47
меры поддержки предпринимателей в Новосибирске
В настоящее время на территории региона осуществляют деятельность 148,9 тысяч субъектов МСП, в том числе 67,6 тысяч юридических лиц и 81,3 тысяч индивидуальных предпринимателей.

Губернатор Андрей Травников в ходе оперативного совещания в Правительстве области обозначил направления и сроки корректировки государственных мер поддержки предпринимательства, в том числе технологического.

— Малый и средний бизнес на фоне внешней экономической агрессии против нашей страны показал, что умеет действовать оперативно, адаптироваться к быстро меняющейся конъюнктуре, и даже в сложных условиях показывать динамику роста. Экономическая ситуация уже кардинально поменялась, поэтому имеет смысл не тянуть до конца года, чтобы провести анализ наших мер поддержки бизнеса, их востребованность и эффективность. Программа поддержки очень большая, обширная, в сумме 4,3 млрд рублей – это достойно. И мы намерены по востребованным направлениям еще увеличивать меры поддержки. Необходимо проанализировать, какие из направлений наиболее востребованы. Также важно оценить эффект для экономики, для доходной базы, роста объемов производства, для того, чтобы уточнить, на какие направления, которые дают наибольший эффект, направить дополнительные ресурсы. В частности, это обеспечение технологического суверенитета, развитие высокотехнологичного предпринимательства, — подчеркнул глава региона.

Губернатор поручил профильным ведомствам подготовить анализ эффективности мер господдержки МСП, включая высокотехнологические направления, уже в первом полугодии 2023 года.

Новосибирская область сохраняет лидирующие позиции среди регионов Сибирского федерального округа по количеству действующих на территории субъектов МСП, их обороту, объему инвестиций в основной капитал, а также количеству занятых.

В настоящее время на территории региона осуществляют деятельность 148,9 тысяч субъектов МСП, в том числе 67,6 тысяч юридических лиц и 81,3 тысяч индивидуальных предпринимателей. Активно развивается институт самозанятых – к маю 2023 году количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», составило более 151 тыс человек.

В регионе выстроена эффективная система поддержки МСП, в том числе с привлечением субсидий федерального бюджета. Одним из главных инструментов поддержки малых и средних предприятий является утвержденная Правительством региона государственная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области». Основное направление реализации программы –  осуществление региональных проектов, входящих в состав Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

В 2022 году на мероприятия программы за счет средств федерального и областного бюджета направлено более 462 млн рублей, в том числе: 346,5 млн рублей – средства федерального бюджета, 115,6 млн рублей – средства областного бюджета, все средства использованы в полном объеме. Всего в рамках мероприятий программы в 2022 году оказана государственная поддержка 13 825 субъектам МСП, что на 26,6% выше плана на год, получателями поддержки создано 1 048 новых рабочих мест, что на 42,6% превышает плановый показатель.

Фото с сайта правительства НСО

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : правительство Новосибирской области меры поддержки предпринимателей в Новосибирске Андрей Травников


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