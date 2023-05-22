Названа дата похолодания и начала дождей в Новосибирске

В конце мая Новосибирск ждет похолодание и дожди. Об этом сообщает Гидрометцентр.

Отмечается, что с 22 мая в Новосибирске ожидается теплая погода, но из-за сильного северо-восточного ветра она не будет ощущаться летней.

По данным Западно-Сибирского УГМС, ночью температура будет составлять +9…+11 градусов, а днем +23…+25 градусов. Порывы ветра местами достигнут 14 м/с

Согласно сервису «Яндекс. Погода», после 22 мая погода станет немного прохладнее, и днем температура будет держаться в пределах +18…+20 градусов. По данным Гидрометцентра, дожди ожидаются 31 мая и 1 июня. Яндекс.Погода сообщает, что дожди в Новосибирске начнутся с 4 июня.

Ранее стало известно, что с 23 по 26 мая 2023 года в школах города пройдут торжественные мероприятия, посвященные окончанию учебного года.

Отмечается, что с 24 мая начнется основной этап ГИА по истории, физике и биологии в 9-х классах.

— Обязательные предметы русский и математика. Завершится основной период 1 июля, — уточнили в мэрии.

11-классники начнут сдавать ЕГЭ с 26 мая. Выпускники напишут экзамены по географии, литературе и химии. Обязательные экзамены — русский и математика. Завершится сдача ЕГЭ 1 июля.

Ранее редакция сообщала о том, что погода на выходные порадует новосибирцев.