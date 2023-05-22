Проводится проверка прокуратуры в связи массовой гибелью рыбы в Бердском заливе

Прокуратурой города Бердска организована проверка по информации в СМИ о массовой гибели рыбы в Бердском заливе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

– В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. В органах контроля запрошена информация о размере причиненного ущерба, – говорится в сообщении пресс-службы.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.

– В министерство сообщили о гибели рыб и специфическом запахе под мостом через Бердь. Наш сотрудник сразу передал информацию в федеральную службу по надзору в сфере природопользования и федеральное агентство по рыболовству. Специалисты проверят территорию и выяснят причины, – сообщил в телеграм-канале министр природных ресурсов Евгений Шестернин.

Стоит отметить, что На побережье Бердского залива находится главная насосная станция Бердска.

Напомним, что реку Тула проверят специалисты из Минприроды. Вода в реке Тула покрылась белой пеной и источает неприятный запах.

Ранее редакция сообщала о том, что Минздрав области опубликовал адреса пунктов помощи при укусе клеща.