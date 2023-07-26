Губернатор поручил повысить транспортную доступность микрорайонов Калининского района

— Исходя из наличия проектной документации, первое решение уже принято: в этом году должны начаться работы по продлению улицы Богдана Хмельницкого в сторону Клюквенного. В следующем году мы выделим финансирование на начало реализации проекта по строительству недостающего участка, реконструкции улицы Георгия Колонды. Далее, в перспективе, поставил задачу городу приступить к разработке проектной документации на продление Красного проспекта, и вместе с областным минтрансом принять решение, чем он будет заканчиваться. В идеале – выходом на Северный обход. Мое мнение – наличие в Калининском районе, таком густонаселенном, развивающемся, слабо используемой железнодорожной ветки не оптимально. Поэтому будем вести переговоры с собственниками подъездных путей, с Российскими железными дорогами, искать решение по ликвидации этой железной дороги. Для того, чтобы обеспечить развитие общественного транспорта, уличной сети в этом районе. Считаю, что это будет правильно. Альтернативу подвозу и вывозу грузов с промышленных объектов мы найдем, — отметил глава региона.

Отметим, что учетом дальнейшего развития улично-дорожной сети Калининского района и примыкающих территорий Новосибирского сельского района, продления Красного проспекта от ул. Краузе в направлении Новосибирского района, ввода в эксплуатацию инфекционной больницы, и развития территории жилой застройки, целесообразно обустройство постоянно действующего конечного остановочного пункта на территории Новосибирского района. Это позволит, с учетом развития улично-дорожной сети Новосибирска (строительство 3-й очереди ул. Георгия Колонды, продления ул. Богдана Хмельницкого в направлении пос. Клюквенного, продления Красного проспекта от ул. Аэропорт до существующего участка на ж/м Родники) предложить жителям города и области более рациональные схемы маршрутов, обеспечить транспортное обслуживание как действующей территории жилой застройки, так и перспективной.

Сегодня сдерживающим фактором развития дорожно-транспортной инфраструктуры в направлении ж/м Родники является преодоление железнодорожной линии, обслуживающей несколько коммерческих предприятий Калининского и Заельцовского районов.