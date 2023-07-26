На улице Большевистской появилась еще одна камера фиксации нарушений ПДД

В Новосибирске на Большевистской улице установили еще одну камеру фиксации нарушений ПДД. Об этом сообщает пресс-служба в регионального Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Новая камера находится в районе дома №270.

— Установка комплекса обусловлена необходимостью снижения аварийности на данном участке и повышения концентрации внимания водителей, — говорится в сообщении.

Напомним, что в Новосибирске были объявлены около 20 электронных аукционов на поставку комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД на общую сумму более 350 млн рублей.

Комплексы планировалось разместить на пересечениях улиц (более 30 наименований). При этом функционал камер отличается друг от друга. Одни из них, например на пересечение улиц Большой и 2-й Станционной, настроены на фиксацию превышения скорости, проезд на запрещающий сигнал светофора, невыполнение требования об остановке перед стоп-линией, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, а также на управление транспортным средством водителем, не пристегнутым ремнем безопасности, и перевозку пассажиров, не пристегнутых ремнями безопасности.

Ранее редакция сообщала о том, что камеры на автомобильных дорогах установят по новым правилам.