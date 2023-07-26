Участники спецоперации получили преимущественное право на поступление в образовательные организации среднего профобразования

В государственных образовательных организациях среднего профессионального образования (СПО) Новосибирской области продолжается работа по приему граждан на обучение по программам среднего профессионального образования на очередной учебный год. Новые изменения в законодательство РФ предоставили ряд преимущественных прав участникам специальной военной операции и их детям.

Министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук отметил важность и необходимость работы с данной категорией граждан.

— Сегодня система среднего профессионального образования решает важную социальную задачу по созданию условий для приема на обучение граждан, участвующих в специальной военной операции. Изменения в федеральное законодательство предоставляют преимущественное право приема на обучение участников СВО при прочих равных условиях, т.е. при возникновении ситуации, когда рейтинг поступающих, претендующих на одно бюджетное место, будет одинаков, данные граждане будут выбраны для зачисления из списка поступающих в первую очередь. Министерство образования региона будет внимательно следить за ходом приемной кампании.

При поступлении в колледжи или лицеи в качестве индивидуальных достижений будет учитываться прохождение военной службы в Вооруженных Силах по призыву, по контракту, по мобилизации, участие в добровольческих формированиях в соответствии с контрактом при выполнении задач в ходе СВО. В связи с принятыми изменениями во всех профессиональных образовательных организациях, подведомственных министерству, данная норма включена в правила приема на обучение по программам среднего профессионального образования.

Как сообщили в министерстве образования Новосибирской области, на данный момент количество заявлений, принятых от абитуриентов с начала приемной кампании составило около 20 тысяч. Наиболее приоритетными направлениями для поступающих являются следующие: дизайн (по отраслям), графический дизайнер, коммерция (по отраслям), строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство, переработка нефти и газа, операционная деятельность в логистике, биохимическое производство, информационные системы и программирование, товароведение и экспертиза качества потребительских товаров.

Приемная кампания в профессиональных образовательных организациях продлится до 15 августа, а при наличии свободных мест для приема на обучение – до 25 ноября.