Губернатор поручил принять все необходимые меры для обеспечения безопасного летнего отдыха детей

Губернатор Андрей Травников рассмотрел вопросы подготовки к детскому летнему оздоровительному сезону в ходе оперативного совещания в аравительстве региона.

– Главный вопрос – обеспечение безопасности детей, условий для оздоровления. Не менее важно сделать так, чтобы летний отдых для детей был полезным. Здорово, что область, отдельные лагеря, организации регулярно завоевывают награды на всероссийских конкурсах. Но важно, чтобы лучшие практики массово применялись во всех лагерях. Необходимо использовать творческий подход, весь опыт организации проектов для детей, как в стационарных лагерях, так и в пришкольных. Всякая здоровая инициатива приветствуется. При поездках по муниципалитетам с удовольствием буду знакомиться с программами, которые будут организованы для детей в период летних каникул. Постараемся сделать так, чтобы каникулы в этом году были еще более безопасными, полезными и интересными, – подчеркнул глава региона.

О готовности детских лагерей к летней оздоровительной кампании 2023 года главе региона доложила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

Летняя оздоровительная кампания стартует традиционно с 1 июня. Подготовка, по словам министра, прошла в штатном режиме. Всего, в летний период к работе планируют приступить 1009 организаций, в том числе 62 загородных лагеря, из них 55 стационарных и 7 палаточных, и 947 лагерей с дневным пребыванием.

Благодаря предпринимаемым мерам по развитию сети организаций, численность детей, которые отдохнут в оздоровительных лагерях в этом году, увеличилась на 5,5 тысяч детей. Всего планируется обеспечить отдых более 121 тысячи детей. В пришкольных лагерях – порядка 71 тысячи, в загородных и палаточных – около 50 тысяч детей.

Важнейшим приоритетом является безопасность детского отдыха. Антитеррористическая защищенность профильных организаций в летний период обеспечивается наличием физической охраны, функционированием систем видеонаблюдения, наличием ограждений периметров учреждений, организацией пропускного режима, наличием систем оповещения служб экстренного реагирования.

Особое внимание уделено отдыху и оздоровлению детей сотрудников организаций оборонно-промышленного комплекса, военнослужащих войск национальной гвардии, воинских частей и формирований Новосибирской области, принимающих участие в специальной военной операции, детей участников СВО, являющихся добровольцами или мобилизованными. В наш регион на летний отдых прибудут 800 детей из Луганской и Донецкой Народных Республик, в первую очередь из подшефного Беловодского района.

Благодаря выделению из бюджета Новосибирской области дополнительных средств в размере более 600 млн рублей, удалось не только обеспечить необходимый уровень подготовки организаций к открытию, но и значительно укрепить их материально техническую базу. Общий объем финансирования летней оздоровительной кампании в 2023 году составит 1,1 млрд рублей.

Важным направлением работы Правительства является обеспечение доступности летнего детского отдыха. Финансовая поддержка из областного бюджета позволяет открывать новые места для отдыха и оздоровления детей региона. Например, в Маслянинском районе в июле текущего года планируют открыть детский лагерь «Цивилизация» на 96 мест в смену. В Бердске в 2023-2024 годах проведут реконструкцию детского оздоровительного лагеря им. Адмирала Нахимова, что позволит круглогодично принимать около 160 детей в смену.