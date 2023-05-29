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Центральный Банк готов обсудить введение для малого бизнеса постоянных кредитных каникул

  • 29/05/2023, 13:43
Автор:
кредитные каникулы для бизнеса
Сейчас обратиться за «каникулами» можно при условии снижения дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году.

Центральный Банк России готов обсудить предложение по переводу на постоянную основу кредитных каникул для малого и среднего бизнеса. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на форуме «Опоры России».

– Мы видим, что в острую фазу кризиса для компаний это важно. И когда малые компании берут кредит вдолгую, опасаются, что может измениться конъюнктура, будут сложности. Чтобы была возможность по одному кредиту один раз взять кредитные каникулы, – подчеркнула Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что банк готов обсудить и инициативы по введению для малого бизнеса постоянного права на кредитные каникулы.

Отметим, что согласно Федеральному закону от 08.03.2022 № 46-ФЗ представители МСП (организации и ИП), взявшие потребительский кредит до 1 марта 2022 года, вправе обратиться к кредитору с требованием о приостановлении исполнения обязательств на льготный период. Обратиться за «каникулами» можно было при условии снижения дохода на 30% по сравнению со средним доходом в предыдущем году. Правительство при этом утвердило перечень отраслей в сегменте малого и среднего бизнеса, осуществление деятельности в которых дает заемщикам право на кредитные каникулы.

В перечень сфер деятельности с правом на кредитные каникулы правительство включило:

  • сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;
  • обрабатывающие производства;
  • торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
  • транспортировка и хранение;
  • деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
  • деятельность в области информации и связи;
  • деятельность по операциям с недвижимым имуществом;
  • деятельность профессиональная, научная и техническая;
  • деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги;
  • образование;
  • деятельность в области здравоохранения и социальных услуг;
  • деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений;
  • предоставление прочих видов услуг.

Всего в перечень включено более 70 видов деятельности.

Напомним, что губернатор Новосибирской области поручил оперативно скорректировать государственные меры поддержки предпринимателей региона. В настоящее время на территории региона осуществляют деятельность 148,9 тысяч субъектов МСП, в том числе 67,6 тысяч юридических лиц и 81,3 тысяч индивидуальных предпринимателей. Активно развивается институт самозанятых – к маю 2023 году количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», составило более 151 тыс человек.

Ранее редакция сообщала о том, что минфин утвердил итоговый вариант законопроекта о «налоге на удачу».

Фото c страницы Банка России в Вконтакте

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Рубрики : ПроБизнес

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : Центральный банк России поддержка бизнеса малый бизнес кредитные каникулы


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