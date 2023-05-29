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Новый спорткомплекс открывается в Кировском районе Новосибирска

  • 29/05/2023, 12:50
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новый спорткомплекс в Новосибирске
Площадь спорткомплекса — 750 кв.м.

Новый спорткомплекс площадью 750 кв.м открывается в Кировском районе в ЖК «Матрешкин двор». Об этом сообщила пресс-служба Новосибирского городского общественного фонда поддержки социальных инициатив «Общее дело». Отмечается, что в спорткомплексе работает отделение ГАУ ДО НСО «Спортивная школа по каратэ». В спортивном зале уже занимаются каратэ 50 спортсменов в возрасте от 4 до 18 лет. В здании предусмотрено два зала по 100 «квадратов» для занятий каратэ и для групповых тренировок, а также тренажерный зал площадью 500 кв.м с панорамным остеклением.

— Мы очень надеемся, что новый зал будет удобным местом занятий для учеников школы по каратэ, местом развития массового спорта и спорта высоких достижений, — говорит Сергей Трубников, депутат горсовета Новосибирска, директор ГАУ ДО НСО «Спортивная школа по каратэ».

В пресс-релизе подчеркивается, что зал открыт не только для спортсменов школы по каратэ, но и для жителей ЖК «Матрешки».

Напомним, что договор о аренде данного земельного участка в ЖК «Матрешки» под застройку был заключен в 2019 году между мэрией Новосибирска и ООО «Сибстрой». Участок расположен рядом с новой 217 школой. Изначально компания планировала построить там магазин, но жители высказались категорически против.

— Не нужны магазины! Нужен спорткомплекс! — такие комментарии от местных жителей содержатся в заключении о результатах общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка ООО «Сибстрой».

В сентябре 2021 года мэрия Новосибирска подала иск к компании «Сибстрой» в связи со сформировавшейся задолженностью по аренде земельного участка, а также в связи с тем, что за 2,5 года аренды участка застройщик на нем так ничего и не построил. Согласно материалам дела с марта 2021 года застройщик перестал вносить арендные платежи, накопив задолженность в размере 1 465 057,98 рубля плюс неустойку на сумму 84 742,21 рубля. Муниципалитет в мае 2021 года уведомил компанию «Сибстрой» о возможном расторжении договора аренды земельного участка и потребовал оплатить накопившийся долг, однако застройщик данных требований не выполнил, что и стало поводом для обращения мэрии Новосибирска в Арбитражный суд Новосибирской области.

В ноябре 2021 арбитраж полностью удовлетворил исковые требования мэрии Новосибирска, взыскал с ООО «Сибстрой» в пользу города 1,5 млн рублей, а также принял решение о расторжении договора аренды земельного участка. Но компания «Сибстрой» подала апелляцию. Мэрия, не дожидаясь дня судебного заседания, представила в суд письменное заявление об отказе от иска в полном объеме, а также попросила прекратить производство по делу. В ноябре 2021 года дело было закрыто. Отметим, что компания в апелляции ссылалась на то, что доводы мэрии о том, что задолженность по арендной плате не была оплачена, не соответствуют фактическим обстоятельствам.

торговый центр в Матрешках

Между тем спортивный комплекс, построенный на участке, занимает треть площади объекта. Две трети приходится на торговый центр.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске началось восстановление мотодрома.

Фото: Infopro54

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Рубрики : Власть Недвижимость Спорт

Регионы: Новосибирск

Теги : Сибстрой новый спорткомплекс в Новосибирске Матрешкин двор


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