Губернатор поручил продолжить профилактическую противопожарную работу в НСО

В ходе рабочего совещания в областном Правительстве губернатор Андрей Травников уделил внимание мерам по предотвращению возгораний в природных зонах.

Глава региона акцентировал внимание на сезонных угрозах, отметив, что, несмотря на благоприятные прогнозы по паводковой обстановке, опасность ландшафтных пожаров сохраняется. Он призвал к активной и масштабной профилактической работе, не полагаясь исключительно на погодные условия.

Стоит напомнить, что в Новосибирской области с 25 апреля по 12 мая введен особый противопожарный режим, охватывающий все муниципальные образования, согласно постановлению областного Правительства. Данная мера направлена на предупреждение чрезвычайных происшествий, вызванных высоким риском возникновения пожаров в условиях теплой, засушливой и ветреной погоды.

По информации, представленной начальником ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктором Орловым, в регионе продолжает действовать экстренное предупреждение о высокой пожарной опасности 4 класса. Для предотвращения ухудшения ситуации с пожарами в частном секторе и садовых товариществах ежедневно проводятся инспекции муниципальных образований и территорий СНТ. За прошедший период было зарегистрировано и ликвидировано 9 лесных пожаров на площади более 13,5 гектаров в трех районах области. В настоящее время активных лесных пожаров не зафиксировано.

В период действия особого противопожарного режима вводятся следующие ограничения:

– Ограничивается доступ граждан в лесные массивы, за исключением лиц, осуществляющих деятельность на основании государственных контрактов, а также занятых в мероприятиях по обеспечению противопожарной и санитарной безопасности лесов.

– Вводится полный запрет на разведение открытого огня, включая костры, и сжигание сухой травы, мусора на территории населенных пунктов, городских округов, садоводческих некоммерческих товариществ, предприятий, вдоль линий электропередач, железнодорожных путей и автомобильных дорог.

Кроме того, под запретом оказывается приготовление пищи с использованием открытого пламени или углей (на кострах), даже на территории частных земельных участков, дачных и огороднических товариществ. Исключение составляют мангалы и аналогичные устройства, расположенные на территории частных домовладений, СНТ/ОНТ, предприятий общественного питания, при условии соблюдения всех необходимых мер пожарной безопасности, предусмотренных соответствующими нормативными актами.