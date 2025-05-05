В ресторан с питомцем: тренд на pet-friendly распространяется в общепите Новосибирска

Любовь к братьям нашим меньшим приводит к тому, что владельцы животных все чаще берут их на совместные ужины в новосибирских ресторанах. И многие рестораторы поддерживают этот тренд. В этом корреспондент Infopro54 убедилась лично, встретив за последнее время в нескольких учреждениях общепита Новосибирска посетителей с домашними питомцами.

Так, на онлайн-платформе ZOON можно найти десятки ресторанов и кафе, где можно перекусить в компании домашнего любимца. В ответ на запрос «дог-френдли рестораны в Новосибирске» сервис выдает совершенно разноплановый список заведений, расположенных в разных частях города. Перекусить с питомцем можно как в фешенебельном ресторане, так и в небольшой кофейне.

И такая тенденция наблюдается по всей стране. Тренд на pet-friendly в российской ресторанной индустрии все более очевиден. Чем больше людей примеряет на себя роль «собачников», тем больше мисок для четвероногих появляется на входе в заведения общепита. Ведь благодаря этому кафе и рестораны могут увеличить трафик и повысить средний чек.

По данным ВЦИОМ за 2024 год 66% россиян имеют домашних питомцев. При этом у людей меняется само отношение к животным, которых начинают воспринимать как полноценных членов семьи и активно вводить их в свою социальную среду, в том числе искать места, где возможно интересно провести совместный досуг и вкусно поесть. Тем более, что с модными сегодня «карманными» собаками очень удобно посещать любые заведения.

И пока одни заведения общепита открывают свои двери для владельцев собак, другие привлекают посетителей наличием в кафе кошек. Так, в Новосибирске работает три котокафе Murchim, где по заверению самого владельца «живут спасенные котики, которым мы ищем дом. У каждого — своя история, свой характер и свои привычки». Пообщавшись с питомцами за чашечкой чая, можно забрать понравившегося котика к себе домой.

При этом новосибирский ресторатор Елена Актуганова уверена, что данная тенденция не получит широкого распространения в столице Сибири.

— Даже как сторонний наблюдатель нередко вижу на входе в кафе или ресторан миску с едой для животных. И здесь все зависит от позиции владельца данного заведения. От того, насколько он лоялен к животным. Если он не готов пускать в ресторан посетителей с домашними питомцами, то может просто сослаться на закон «Об ответственном обращении с животными» (речь идет о законе N 498-ФЗ, согласно которому владелец должен обеспечить безопасность граждан, животных, сохранности имущества, уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на территориях общего пользования), — говорит ресторатор.

К самому же модному сегодня тренду pet-friendly Елена Актуганова относится настороженно.

— Все-таки во время самого приема пищи должен соблюдаться определений уровень гигиены. Это чистый процесс. А домашний питомец, каким бы чистым и ухоженным он не был, вносит некоторую антисанитарию — это и волосы, и слюна, которые могут попадать в еду. Да и у других посетителей может быть элементарно аллергия на шерсть животных. И как быть в этой ситуации? — задается вопросом собеседница Infopro54.

Ранее редакция сообщала о том, что мошенники используют в работе все новые способы обмана россиян, в том числе и новосибирцев. Теперь они вымогают деньги под угрозой изъятия домашних животных из-за якобы превышения «лимита».