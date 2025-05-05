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Новосибирцы редко заказывают лекарства на маркетплейсах

  • 05/05/2025, 12:30
Новосибирцы редко заказывают лекарства на маркетплейсах
Однако 14% сибиряков постоянно покупают лекарства для лечения хронических заболеваний, а 12% – для профилактических курсов

Согласно данным, предоставленным Центром аналитики и исследований МТС AdTech, подавляющее большинство жителей России (96%) выражают доверие медикаментам, произведенным в стране, а также их аналогам, заменяющим импортные лекарства. Каждый третий участник опроса готов рекомендовать отечественные препараты своим друзьям и родственникам. В исследовании приняли участие 2000 человек, включая жителей Новосибирска.

Аналитики установили, что приобретение медикаментов в основном происходит по мере необходимости. Основными стимулами для покупки лекарств новосибирцы назвали проявление симптомов (32%), предписания врачей (22%) и регулярное обновление содержимого домашней аптечки (19%). 14% опрошенных в Сибири постоянно покупают лекарства для лечения хронических заболеваний, а 12% – для профилактических курсов.

Большинство россиян (88%) предпочитают покупать лекарства без предварительной консультации с врачом. Из них 37% приобретают препараты, которые используют постоянно, а 27% выбирают любые лекарства, отпускаемые без рецепта. Лишь 12% участников опроса прислушиваются к советам фармацевта, и столько же – к рекомендациям друзей и родственников.

Онлайн-покупки лекарств с самовывозом или доставкой предпочитают 77% опрошенных, при этом 56% из них выбирают самовывоз из аптек, что отражает тенденцию роста популярности онлайн-заказов. Через маркетплейсы приобретают лекарства 17% россиян.

Однако жители Новосибирска редко прибегают к покупке лекарств на маркетплейсах. Этот формат предпочитают лишь 9% сибиряков, аналогичный показатель наблюдается и на Урале. Наиболее часто онлайн-заказы на маркетплейсах делают жители Центрального федерального округа (33%), а реже всего – жители Дальнего Востока (1%).

По словам коммерческого директора МТС AdTech Артема Пуликова, изучение потребительского поведения при покупке лекарств позволяет выявлять тренды и строить более эффективную коммуникацию с различными целевыми группами. Результаты опроса свидетельствуют о доверии россиян к отечественным препаратам и их готовности рекомендовать их, что дает возможность российским фармкомпаниям акцентировать внимание на этом факте в рекламных сообщениях. Также наблюдается растущий спрос на рекламные кампании, основанные на данных Big Data, которые позволяют более точно сегментировать целевую аудиторию.

У 86% россиян ежемесячные расходы на лекарства не превышают 3 000 рублей.

Фото: ru.freepik.com/Автор: aleksandarlittlewolf

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Рубрики : Общество

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : МТС маркетплейс лекарства


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