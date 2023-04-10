Карты «Тройка» планируется внедрять в Томской области

В Томске приступают к внедрению современных сервисов в транспортную систему региона. Об этом сообщает пресс-служба правительства Томской области. Губернатор Томской области Владимир Мазур и Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, подписали «дорожную карту» по интеграции билетных систем Москвы и Томской области с учетом запуска транспортной карты «Тройка» в качестве единого билетного носителя.

– Мы заканчиваем изобретать велосипед с внедрением самых разных систем оплаты за проезд в общественном транспорте и внедряем эффективную модель, которая успешно работает в Москве и еще в 22-х регионах страны, – подчеркнул Владимир Мазур.

По словам Мазура, «Тройка» позволит томичам использовать этот сервис не только внутри региона, но и в других субъектах Российской Федерации. Это будет удобно не только пассажирам, но и власти, которая наконец выведет сферу пассажироперевозок из «тени», использует преимущества «Тройки» для адресной поддержки льготных категорий граждан.

В рамках договоренностей ГБУ «МосТрансПроект» направит специалистов в Томскую область для проведения научно-исследовательских, конструкторских и проектных работ в области дорожного движения, проведения проектных работ. Для организации цифровизации инфраструктуры дорожного движения и повышения безопасности на дорогах Томской области ГКУ «Центр организации дорожного движения» готово передать региону оборудование и программное обеспечение.

В итоге, перевозчикам будет предоставлено современное оборудование (мобильные терминалы) и программное обеспечение, цифровая система аналитики, возможность контроля безбилетного проезда, доступ к гибкой настройке тарифов и отчетов. Это билетное решение не требует от операторов дополнительных затрат на внедрение, позволит снизить расходы на сопровождение билетной системы, поясняют в правительстве региона.

Напомним, что пилотный проект с использованием карты «Тройка» в Новосибирской области проходил с 13 декабря 2021 года по 11 июня 2022 года, и также был признан удачным. В настоящее время в промышленном использовании системы состоит три перевозчика и два перевозчика на стадии подключения, общее количество транспортных средств, участвующих в проекте — 72. За время проведения пилотного проекта в Новосибирской области продали 3,5 тыс. транспортных карт «Тройка», также провели испытание системы, особенности взаиморасчетов и протестировали новые терминалы.

Также летом 2022 года компания прорект заработал в Горно-Алтайске на 40 автобусных маршрутах Горно-Алтайского городского Союза индивидуальных автопредпринимателей.

Компания «СберТройка» – совместное IT-предприятие ПАО «Сбербанк», правительства Москвы и правительства Московской области.

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