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Губернатор поручил районам провести профилактические работы на водозаборных скважинах

  • 13/06/2023, 14:22
Губернатор НСО Андрей Травников поручил районам провести профилактические работы на водозаборных скважинах и соблюдать правила их эксплуатации
И соблюдать правила их эксплуатации.

На прошлой неделе в ряде населённых пунктов Новосибирской области фиксировались перебои с водоснабжением – на фоне аномальной жары и повышенного водозабора. Всего поступило около 90 жалоб, доложил губернатору министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов во время оперативного совещания.

Вместе со снижением температуры снизилась и острота проблемы, добавил министр: с утра специалисты ведомства обзвонили районы, в которых фиксировались перебои с водой. И сейчас совместно с муниципалитетами устанавливают причины дефицита.

— Основная причина дефицита воды в трубах, мне кажется, очевидна, — отметил Андрей Травников. — Вряд ли, даже в связи с аномальной жарой, у нас резко куда-то ушли грунтовые воды и дебит скважин на несколько дней вдруг снизился.

Идёт повышенный разбор. И проблема даже не в том, что в течение последних недель не хватало воды на каждое домохозяйство. Самая главная причина — в последствиях.

Андрей Травников акцентировал внимание глав: каждая скважина стоит несколько десятков миллионов. Последствия их неправильной эксплуатации могут быть крайне тяжёлыми.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирк

Теги : правительство Новосибирской области губернатор Андрей Травников водоснабжение власть


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