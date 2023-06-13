За неделю в Новосибирской области утонули семь человек

За прошедшую неделю в водоемах на территории Новосибирской области утонули семь человек включая одного ребенка. Об этом рассказал Виктор Орлов, Начальник ГУ МЧС России по НСО, на оперативном совещании в правительстве области. В прошлом году, с начала года и до старта пляжного сезона, погибло 10 человек, а в мае — 8.

Виктор Орлов назвал обстановку на водных объектах крайне сложной.

Штат спасателей для городских пляжей пока укомплектован только на 50% значительное увеличение происшествий на водных объектах области. Наблюдается превышение показателей гибели людей на водных объектах более чем в два раза, гибели детей в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, – отметил Орлов.

В настоящее время выставлено 56 спасательных постов в местах неорганизованного отдыха (всего будет 79) и 9 на неоткрытых пляжах.

–В этом году значительно оперативнее работают органы местного самоуправления, – отметил глава МЧС по НСО.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области подросток спас девочку, но сам утонул.