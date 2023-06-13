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Третья конференция «Вызовы 2030. Устойчивое развитие регионов» пройдет в Москве

  • 13/06/2023, 14:37
29 июня 2023 года состоится 3-я конференция "Вызовы 2030. Устойчивое развитие регионов"
Крупнейшие отечественные и зарубежные компании поделятся опытом в области ESG-трансформации бизнеса и эффективного развития российских территорий.

29 июня 2023 года состоится 3-я конференция «Вызовы 2030. Устойчивое развитие регионов», организованная Ассоциацией менеджеров. Крупнейшие отечественные и зарубежные компании поделятся опытом в области ESG-трансформации бизнеса и эффективного развития российских территорий. Главными темами мероприятия станут вопросы взаимодействия бизнеса и государства в реализации ESG-принципов, анализ текущей ситуации и новых условий развития повестки устойчивого развития. Также в рамках деловой программы будут рассмотрены лучшие кейсы региональных эколого-социальных программ.

Участие в мероприятии примут представители федеральной и региональной власти, руководители российских и международных компаний, представители экспертных организаций, НКО и СМИ. Программа события включит в себя пленарное заседание, кейс-сессию, стратегическую и параллельные сессии.

Катерина Киндрук, заместитель исполнительного директора Ассоциации менеджеров: 

«Активность региональных компаний в части разработки и внедрения ESG-стратегий значительно увеличилась за прошедшие годы, как и количество реализуемых мероприятий и проектов. Поэтому для нас особенно ценно начать новый бизнес-сезон ключевых событий Ассоциации в сфере ESG с повестки, основанной на региональной проблематике и практиках. Их активное внедрение и развитие будет способствовать привлечению инвестиций в российские регионы, снижению эффекта от негативных внешних последствий, а также повышению конкурентоспособности и устойчивости отечественной экономики».

Ирина Бахтина, директор по устойчивому развитию АО «РУСАЛ Менеджмент», председатель комитета по устойчивому развитию и ESG Ассоциации менеджеров: 

«За три минувших года эта конференция уже сложилась, заняла достойное место в общероссийской палитре мероприятий по теме устойчивого развития. Она создает замечательную возможность для всех тех, кто профессионально занимается этой повесткой, в очередной раз обменяться нашими инициативами, достижениями и вызовами в контексте российских регионов. Время проведения события очень правильное, потому что совпадает с активной фазой публичных «защит», обсуждений и заверения ежегодных корпоративных отчетов по устойчивому развитию. У нас будет возможность всесторонне обсудить новые цифры, факты, тренды и найти совместные решения».

Виктория Блатова, исполнительный вице-президент по устойчивому развитию АФК «Система», член Наблюдательного совета и координатор комитета «ESG инфраструктура и стандартизация» ESG Альянса:

«Приверженность принципам ответственного инвестирования уже давно стало неотъемлемым элементом стратегии АФК «Система». Корпорация за 30 лет существования приложила руку к созданию и широкому распространению множества продуктов, услуг и технологий, способствующих повышению качества жизни людей и устойчивому развитию в разных сферах экономики и регионах, где работают наши предприятия. Внешние вызовы каждый раз дают нам стимул для инноваций, выхода в новые отрасли, такие как водородная энергетика, электротранспорт, искусственный интеллект или CLT-домостроение, которые выводят российский бизнес на новый уровень и способствуют поступательному росту социально-экономического и технологического потенциала, человеческого капитала и общественного благосостояния. Площадка форума «Вызовы 2030» дает отличную возможность для экспертного обсуждений путей достижения актуальных целей устойчивого развития в текущих условиях».

Екатерина Никитчанова, заместитель директора — руководитель Экспертного центра «Российский институт Директоров», сопредседатель Комитета по корпоративному управлению и инвестициям Ассоциации менеджеров:

«Дискуссия, организованная Ассоциацией менеджеров в рамках прошлогодней конференции «Вызовы 2030. Устойчивое развитие регионов», на мой взгляд, максимально точно отразила и сформулировала процессы ESG-трансформации, которые проходят в российском бизнесе. В новой реальности вопросы корпоративного управления приобретают особое звучание. Компании, заинтересованные в устойчивом развитии российских регионов, занимают проактивную позицию, вкладывают силы в реализацию специализированных программ, а топ-менеджмент стремится развивать знания ESG-метрик. И в этом году я ожидаю от конференции полноценного, объективного взгляда и оценки трендов в устойчивом развитии».

Более двадцати лет Ассоциация менеджеров изучает мировые практики устойчивого развития и ESG, приглашая к диалогу все стороны, заинтересованные в устойчивом развитии российских регионов, чтобы совместными усилиями выработать дальнейшие шаги для формирования ESG-стратегий, оптимальных в нынешних условиях.

Время проведения: с 10.00 до 17.00

Место проведения: г. Москва, ММПЦ «Россия сегодня», Зубовский бульвар, 4

Формат: офлайн

Регистрация: по ссылке 

Возраст: 18+

Фото предоставлено организатором

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Рубрики : ЦУР Бизнес

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск

Теги : ЦУР общество Вызовы 2030. Устойчивое развитие регионов


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