Губернатор поручил скоординировать усилия по реализации проектов, получивших федеральную поддержку

По итогам рабочей поездки в Новосибирскую область председателя правительства РФ Михаила Мишустина губернатор Андрей Травников поручил правительству региона скоординировать усилия по реализации важных проектов.

Своим заместителям Владимиру Знаткову и Ирине Мануйловой совместно с профильными министрами глава региона поручил актуализировать перечень объектов, расположенных вблизи аэропорта, а также третьей и четвёртой очередей кампуса НГУ, или связанных с их инфраструктурным развитием.

Касаемо второй очереди технопарка Академгородка Андрей Травников пояснил, что нужные решения уже приняты. Однако минпромторг и минэкономразвития должны рассмотреть возможность использования механизма промышленной ипотеки для строительства зданий инвесторов, не предусмотрено привлечения бюджетных средств.