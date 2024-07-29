Губернатор поручил скоординировать усилия по реализации проектов, получивших федеральную поддержку

По итогам рабочей поездки в Новосибирскую область председателя правительства РФ Михаила Мишустина губернатор Андрей Травников поручил правительству региона скоординировать усилия по реализации важных проектов.
Своим заместителям Владимиру Знаткову и Ирине Мануйловой совместно с профильными министрами глава региона поручил актуализировать перечень объектов, расположенных вблизи аэропорта, а также третьей и четвёртой очередей кампуса НГУ, или связанных с их инфраструктурным развитием.
Касаемо второй очереди технопарка Академгородка Андрей Травников пояснил, что нужные решения уже приняты. Однако минпромторг и минэкономразвития должны рассмотреть возможность использования механизма промышленной ипотеки для строительства зданий инвесторов, не предусмотрено привлечения бюджетных средств.
— Во взаимодействии с нашими соседями – Алтайским краем и Республикой Алтай – в рамках подписанного межрегионального соглашения нужно комплексно готовить и продвигать предложения по реконструкции этой важной федеральной трассы, — поручил глава региона своему заместителю Роману Теленчинову.
Фото предоставлено пресс-службой правительства НСО
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