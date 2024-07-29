Новосибирцам рассказали, как победить земляничного клеща и спасти ягоды

Если вы заметили, что у кустов земляники пожухли листья, а ягоды стали засыхать и отпадать, то это первый признак того, что растение облюбовали клещи.

Сейчас ягода уже отцветает и самое время заняться уходом за кустами. Особого внимания заслуживают грядки, где уже появились признаки заболевания.

Кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина рассказала, чем необходимо заняться в первую очередь.

― Необходимо удались все пожухлые листья и засохшие ягоды. Вредитель откладывает яйца в основание куста. Личинки вылупляются на следующий год и продолжают вредить растениям. Если сорт очень ценный, но осталось один-два кустика, его лучше всего развести, предварительно проведя искореняющую обработку акарицидами, ― прокомментировала изданию «АиФ-Новосибирск» агроном.

Для борьбы с клещами специалист рекомендует использовать карбофос и хлорэтанол. Потом важно убрать рассаду и пересадить ее в более безопасную почву.

Для подкормки небольших растений можно использовать фосфоро-калийные удобрения.