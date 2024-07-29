Виталия Голубенко могут забрать на повышение в Москву

Министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко может уйти на повышение в Москву. Об этом сообщил главный редактор «Центра деловой жизни» (ЦДЖ) Андрей Кузнецов, со ссылкой на свои источники.

— В новосибирской власти Голубенко считается одним из самых матёрых профессионалов. К нему с большим уважением относятся в Законодательном собрании. Если слухи оправдаются и Голубенко решит продолжить карьеру в Москве, найти равновесную замену ему будет сложно, — пишет Кузнецов.

Источник Infopro54 в правительстве области подтвердил, что такая информация обсуждается в кулуарах. По его словам, Виталия Голубенко приглашали на собеседование в Москву. На сегодняшнем оперативном совещании о работе министерства отчитывался замминистра Константин Дуплякин.

Напомним, Голубенко возглавляет областной Минфин с 2011 года. До этого он был заместителем министра. Его начальник Леонид Горнин в 2011 году был назначен заместителем губернатора и в этом статусе курировал вопросы социально-экономического блока, деятельность Минэкономразвития, Минтранса, Министерства строительства и ЖКХ и т.д. В 2012 Горнин перешел в Минфин РФ. С 2018 года работал в должности первого замминистра ведомства. В июне 2024 года назначен первым замминистра обороны РФ.

Ранее редакция Infopro54 рассказывала о том, что экс-министр цифрового развития Новосибирской области Анатолий Дюбанов перешел на работу в федеральное министерство, но затем ушел в бизнес.