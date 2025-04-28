Губернатор поручил усилить профилактическую противопожарную работу

На оперативном совещании глава Новосибирской области Андрей Травников акцентировал внимание на повышенной пожарной опасности в период продолжительных майских праздников. Причина кроется не только в погодных условиях, но и в безответственности людей.

— Не стоит надеяться на редкие дожди. Необходимо активно использовать не только систему оповещения, но и проводить обходы, вести разъяснительную работу. Убеждайте граждан перенести отдых на природе до наступления летнего сезона, а в пределах населенных пунктов и садовых обществ соблюдать предельную осторожность с открытым огнем. Прошу усилить профилактические меры в праздничные дни, — обратился губернатор к руководителям муниципалитетов и ведомств, ответственных за соблюдение противопожарного режима.

Следует отметить, что в Новосибирской области с 25 апреля по 12 мая действует особый противопожарный режим, введенный постановлением областного правительства.

Данное решение принято в целях предотвращения чрезвычайных ситуаций, вызванных высоким риском возникновения пожаров в условиях теплой, сухой и ветреной погоды.

Как сообщил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области Виктор Орлов, рост температуры воздуха на прошлой неделе привел к увеличению числа пожаров в 2,5 раза по сравнению с предыдущей неделей – ликвидирован 431 пожар. За указанный период в шести районах области зафиксировано и потушено 15 лесных пожаров на площади более 65 гектаров. В настоящее время активных лесных пожаров нет.

Обнаружено 265 термически активных точек, 96 из которых – в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. В 242 случаях информация о возгораниях подтвердилась. Наибольшее количество зафиксировано в Убинском и Искитимском районах. Возбуждено 104 дела об административных правонарушениях.

28 и 29 апреля в отдельных районах области ожидается сохранение высокой пожароопасности IV класса. Для предотвращения ухудшения ситуации главам муниципальных образований необходимо задействовать системы оповещения населения, в том числе муниципальные, для информирования граждан о действующем особом противопожарном режиме.

Аномально теплая и ветреная погода в середине апреля, вкупе с небрежным обращением с огнем, спровоцировала резкий рост числа пожаров в населенных пунктах и за их пределами. Для стабилизации ситуации привлечены силы и средства единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС всех уровней. Инспекторы Госпожнадзора проводят активную разъяснительную и профилактическую работу с населением.