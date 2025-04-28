Жителя Бердска обвиняют в сокрытии информации о террористе

42-летний житель Бердска долгое время скрывал информацию о том, что его знакомый занимается терроризмом. При этом сам мужчина уже находился на особом контроле службы безопасности. Ранее против него возбудили уголовное дело за публичное оправдание терроризма.

— Сотрудниками УФСБ в ноябре 2024 года задержан бывший участник националистических движений и организаций, противник СВО, подозреваемый в публичном оправдании и пропаганде терроризма. На новостном канале интернет-мессенджера «Телеграм» он разместил комментарий в поддержку совершенного украинским военизированным формированием нападения на военнослужащих Пограничного управления ФСБ России по Брянской области, расстрел автомобиля подполковника органов безопасности, — сообщили в пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области.

В апреле этого года правоохранителям удалось выяснить, что посредством запрещенной в России социальной сети бердчанин общался с руководителем структурного подразделения террористической организации «Русский добровольческий корпус», также запрещенной в РФ (добавлена в список террористических организаций, публикуемых на сайте ФСБ в 2023 году. — Ред.).

— Подозреваемый получал от него сообщения и видеозаписи, содержащие информацию об организации и участии националиста в деятельности незаконного вооруженного формирования против безопасности Российской Федерации, о чем бердчанин следствию не сообщил, — уточнили в пресс-службе.

На основании полученных данных следственным отделом УФСБ России по Новосибирской области в дополнение к расследуемому уголовному делу в отношении мужчины возбуждено еще одно, на этот раз по статье 205.6, за сокрытие данных о террористе. На период следственных действий фигуранту уголовного дела избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее редакция сообщала о том, что бывшему лидеру скинхедов из Новосибирска добавили срок за призывы к терроризму.