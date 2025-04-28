Летом из Новосибирска запустят туристические речные рейсы в Томск и Барнаул

В настоящее время осуществляется модернизация каютного теплохода «Новосибирск», который принадлежит ООО «Речфлот». Его планируют выпустить на маршрут к середине навигации 2025 года. Об этом стало известно на совещании по развитию туристических речных маршрутов, которое прошло в городе в день открытия навигации – 2025.

— Теплоход будет совершать туристические рейсы из Новосибирска в Томск и из Новосибирска в Барнаул, а также перевозить пассажиров в Караканский бор, — сообщили в правительстве региона.

Напомним, компания «Речфлот» планировала запустить межрегиональные рейсы еще в 2024 году. Ожидалось, что теплоход «Новосибирск» будет совершать туристические рейсы из Новосибирска в Томск и из Новосибирска в Барнаул, а также возить пассажиров в Караканский бор. Потом эти планы были сдвинуты на 2025 год.

Для развития речных перевозок компания «Речфлот» анонсировала планы по покупке до 2029 года трех теплоходов пассажировместимостью от 50 до 200 человек. Стоимость одного составляет от 150 до 350 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске начинают создавать причальную инфраструктуру.