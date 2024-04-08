Губернатор поручил всем службам оперативно реагировать на паводковую ситуацию

В еженедельном совещании под руководством главы Новосибирской области Андрея Травникова приняли участие члены регионального Правительства, руководители областных исполнительных органов государственной власти, главы муниципальных образований региона.

Минувшая неделя принесла в область весеннее тепло и приток талых вод.

― Соответственно, потепление привело к резкому таянию снега, притоку талых вод, в том числе к частичному подтоплению населённых пунктов и садовых товариществ. Тем не менее, отработали все дружно, слаженно, максимально оперативно, насколько это возможно в такой ситуации. Просьба – не расслабляться и работать так же чётко, – поручил глава региона.

Ситуацию на особом контроле продолжает держать МЧС. Возникшие проблемы удалось решить в Кочковском, Новосибирском районах и в самом городе. Но по-прежнему напряженной остается обстановка в Краснозерском районе.

В зоне подтопления до сих пор находятся 49 дачных участков, 70 приусадебных, два моста, отдельные участки автодорог в 13 районах. Мониторинг ситуации и оказание адресной помощи продолжаются.

Ранее редакция рассказывала, что в регионе с 5 апреля из-за паводка введен режим повышенной готовности. Власти и аварийно-спасательные службы работают в направлении предупреждения последствий стихийного потопа.