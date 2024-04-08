Шесть лет дочь получала пенсию за умершего отца в Новосибирске

Ленинский районный суд Новосибирска рассмотрит дело о мошенничестве с получением пенсионных выплат на сумму свыше 3,2 миллиона рублей.
Как сообщает пресс-служба Судебного департамента по Новосибирской области, в суд поступило уголовное дело по обвинению жительницы Новосибирска Тамары Петровской в мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, Петровская с января 2015 года по октябрь 2021 года обманывала и злоупотребляла доверием сотрудников АО «Почта России» и Пенсионного фонда РФ. Она похитила более 3,2 миллионов рублей, используя поддельную доверенность на получение пенсии своего отца. Ее отец умер еще в 1991 году.
Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура выбила для инвалида благоустроенную квартиру под Новосибирском.
Источник фото: Freepik / Автор: ededchechine
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