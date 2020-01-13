В 2019 году перерасчет пенсии был произведен 30 тысячам пенсионеров

В Новосибирской области на декабрь 2019 года численность получателей страховых пенсий составляла 760 тысяч человек, из них работающих пенсионеров — 165 тысяч, сообщили в пресс-службе ОПФР по Новосибирской области.

— Выплата установленной страховой пенсии не зависит от факта работы и производится без ограничений (в том числе и с учетом фиксированной выплаты). А вот правила индексации страховых пенсий для пенсионеров, осуществляющих трудовую деятельность, изменились с 2016 года — страховая пенсия работающим пенсионерам выплачивается в период осуществления трудовой деятельности без учета индексации. Получать «полный» размер пенсии пенсионер начнет после прекращения трудовой деятельности, — напомнили в пресс-службе.

Отмечается, что с 1 января 2020 года средний размер страховой пенсии неработающих пенсионеров составляет 16 113 рублей.

— Данные правила индексации распространяются только на страховые пенсии: социальные пенсии и пенсии по гос обеспечению индексируются независимо от факта работы пенсионера, — обратили внимание в пенсионном фонде.

По итогам прошлого года 30-ти тысячам пенсионеров региона был произведен перерасчет пенсии в связи с прекращением трудовой деятельности.

— Если уволившийся пенсионер вновь устроится на работу, размер его страховой пенсии уменьшен не будет – он будет получать тот размер, который был на момент трудоустройства, — уточнили в ОПФР.

Фото: Gensa Gensa