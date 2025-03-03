Антиколлекторы загоняют новосибирцев в долговую яму и могут лишить имущества

Под влиянием рекламы

Высокая ключевая ставка, запредельные проценты по кредитам, ужесточение условий выдачи займов приводят к напряжению как на рынке кредитования, так и к росту просроченной задолженности. Ряд экспертов отмечают, что в такой ситуации начали активизироваться антиколлекторы.

— В условиях объективных экономических реалий последних лет часть граждан потеряли в доходе по причинам, которые от них не зависят. Часть граждан переоценили свои возможности по обслуживанию финансовых обязательств. На этот фоне растет и активность «раздолжнителей», — говорит Константин Городилов, директор юридического департамента Moneyman.

Валерий Зоткин, операционный директор ПКО «Защита Онлайн», считает, что активизация компаний по банкротству физлиц наблюдается на протяжении последних лет, и особого ускорения этого процесса именно сейчас он не наблюдает. При этом он также отмечает, что реклама их услуг широко представлена в СМИ, на радио и в социальных сетях, а абоненты получают звонки и спам-рассылку с предложением о списании долгов.

— Однако мы прогнозируем, что в скором времени ситуация должна измениться, произойдет значительное уменьшение числа игроков на этом рынке, будут пересмотрены принципы их работы. Это случится, если будет принят законопроект, ограничивающий данную сферу деятельности и четко определяющий критерии распространения информации и рекламы, которая может вводить в заблуждение. На данный момент такие механизмы отсутствуют, — констатирует Зоткин.

Тимофей Полетаев, генеральный директор ПКО «Интел Коллект», также не видит особого всплеска активности антиколлекторов.

— Ранее периодически наблюдались всплески активности, причиной которых, вероятно, был большой объем накопленных долгов и снижение доходов населения, что естественным образом приводит к повышению спроса и готовности платить за подобные услуги, — поясняет собеседник редакции.

Риски взаимодействия с «раздолжнителями»

Коммерческий директор МФК «МигКредит» Александр Мельников предупреждает, что схемы компаний, предлагающих услуги по списанию долгов, часто не дают долгосрочного решения проблемы, а могут привести к новым трудностям. Люди рискуют не избавиться от долгов, а попасть в более сложные финансовые и юридические ситуации, что в конечном итоге может усугубить их положение.

— Вместо того, чтобы предложить реальные пути решения проблем, такие компании нередко создают дополнительные сложности для клиентов, что может привести к судебным разбирательствам или даже потере имущества. Это не самый оптимальный путь для решения долговых вопросов, особенно если учесть, что эти компании, как правило, не обеспечивают полноценного долгосрочного результата, — говорит эксперт.

Тимофей Полетаев называет ключевым риском взаимодействия с антиколлекторами тот факт, что они далеко не всегда в состоянии выполнить свои обязательства — освободить человека от долгов, но деньги за свои услуги берут всегда.

— Фактически реальный способ «списать долги» — это процедура банкротства — судебного или внесудебного, то есть юридическим путем признается несостоятельность человека в финансовых вопросах, со всеми вытекающими последствиями. Условно, у гражданина есть право не платить, если его признали банкротом, но доступ к заемным деньгам закрывается на многие годы. Банкротство без видимых на то причин — это лишь маленькая победа в моменте, но большие неприятности в будущем, — предупреждает собеседник редакции.

При этом, по его словам, возможность инициировать процедуру банкротства у должника имеется далеко не всегда. Для начала внесудебного банкротства необходимо соблюсти ряд условий:

оконченное исполнительное производство в связи с отсутствием имущества, на которое можно обратить взыскание;

сумма долга от 25 000 до 1 000 000 рублей.

Для судебного банкротства сумма долга должна быть от 500 000 рублей, а также на депозит судебного органа должны быть внесены денежные средства, достаточные для оплаты услуг финансового управляющего.

Константин Городилов добавляет, что в случае с банкротством никто из «раздолжнителей» не рассказывает людям о том, что личное банкротство имеет такое последствие, как продажа имущества. А если последовать рекомендациям таких экспертов в части переоформления имущества на третьих лиц с целью его сокрытия от обращения во взыскание, то речь уже может идти об уголовно наказуемом деянии.

Валерий Зоткин обращает внимание на тот факт, что списание долгов — достаточно прибыльный бизнес, который легко масштабировать, учитывая объемы рынка: так, например, при сумме долга в 500 000 -1 000 000 рублей, должник может заплатить около 200 000 рублей за услуги помощников.

— Разумеется, не в интересах таких компаний сообщать должнику о рисках, с которыми сопряжена процедура списания долгов. И, конечно, не все клиенты, особенно молодые люди, находящиеся в начале своего пути, задумываются о том, что банкротство может стать причиной для отказа в будущем при трудоустройстве на руководящие должности во многих сферах, — предупреждает Зоткин.

Константин Городилов добавляет, что антиколлекторы часто берут деньги за заведомо бессмысленные и не способные дать никакого результата действия, причем эта сумма может превышать размер самого долга.

— Например, они обращаются в суд с требованием изменить условия кредитного договора или аннулировать его, итог такого обращения предсказуем. При этом сами «раздолжнители» об этом отлично осведомлены, поскольку имеют на руках тысячи решений об отказе. Также они могут брать определенный процент от суммы долга, обещая, что вопрос с остальной частью суммы они возьмут на себя. По факту результативность их работы равна нулю. Есть и много других схем, — говорит эксперт.

При этом он отмечает: это не касается тех, кто предоставляет обычные консультационные и юридические услуги, например помогает с реструктуризацией задолженности, и сообщает о том, что они не обнуляют задолженность.

Остальные мероприятия, которые предлагаются для «решения вопроса», такие как отказ от взаимодействия с кредитором либо взаимодействие через представителя, — только откладывают решение вопроса и вынуждают кредитора обратиться в суд.

— В результате должник какое-то время (обычно около полугода) живет в информационном вакууме и считает, что вопрос решен, а потом механизм принудительного взыскания застает человека врасплох. На этом сотрудничество с антиколлекторами, как правило, заканчивается, — рассуждает Тимофей Полетаев.

Роман Макаров, генеральный директор МФК «Займер», обращает внимание на тот факт, что долг граждан продолжает расти, поскольку он не выплачивается, а время идет. Кроме того, по его наблюдению, нередко от имени таких контор действуют мошенники, и, обращаясь к ним, люди просто теряют свои деньги: они платят «раздолжнителям» существенные суммы, а долги перед кредиторами не уменьшаются.

Время закрутить гайки

Представители цивилизованного рынка коллекшена считают, что нужно принимать меры по противодействию деятельности «раздолжнителей». Тимофей Полетаев уверен: назрела необходимость принять дополнительные нормативные акты, которыми будет регулироваться сертификация и ответственность антиколлекторов, так как далеко не всегда обещания антиколлекторских организаций соответствуют реальным результатам их деятельности.

— Имеет смысл регулировать правила общения и оказания таких услуг, чтобы исключить заведомо незаконные или вводящие в заблуждение практики. Так, например, в январе 2025 года Госдума приняла в первом чтении законопроект, регулирующий размещение рекламы списания всех долгов. Это позволит избежать негативных последствий, которые влечет за собой банкротство, — поясняет эксперт.

Роман Макаров считает, что население в целом недостаточно информировано о последствиях процедуры банкротства. К счастью, проблему «раздолжнителей» видит не только рынок, но и государство. Законопроект, ограничивающий рекламу подобных компаний, позволит снизить заметность недобросовестных контор в инфополе и их способность манипулировать гражданами. При этом Константин Городилов отмечает, что при внесении изменений в законодательство, регламентирующее рекламную деятельность, нужно учитывать интересы добросовестных игроков этого рынка, чтобы они не подпадали под эти изменения.

— В любом случае здесь важны системная работа и комплексный подход. Большую роль в этом играют развитие общей финансовой культуры населения, повышение уровня финансовой грамотности граждан. Чем он выше, тем больше граждан будут осведомлены об эффективных мерах работы со своими долгами, о хронологии порядка действий урегулирования задолженности и т.д., — заявил Городилов.

Валерий Зоткин считает, что цивилизованный рынок не обязан ставить перед собой цели противостоять компаниям по списанию долгов: должник всегда принимает решение самостоятельно ― исходя из своей финансовой грамотности.

— Безусловно, контактным клиентам мы всегда рассказываем о последствиях банкротства и предлагаем различные программы лояльности — от скидок до реструктуризации, но пользуются этим правом не все. Наведение порядка в этой сфере — задача регулятора, только он определяет правила, благодаря которым эта сфера будет максимальной прозрачной и законной. Важно добиться равных условий для всех участников рынка: сейчас коллектору, вводящему в заблуждение клиента, грозит штраф, в то время как компании по списанию долгов, не сообщающие о всех последствиях банкротства, не несут ответственности, — заявил собеседник редакции.

Александр Мельников считает важным, чтобы законодательство не оставляло лазеек для манипуляций и недобросовестных практик, а создавало условия, в которых клиенты могли бы быть уверены в защите своих интересов. По его словам, сильная правовая основа поможет избежать эксплуатации заемщиков и повысить доверие к рынку.

Напомним, ранее редакция сообщала о том, что с 1 марта в России вступил в действие закон о самозапрете на кредиты.

Фото: ru.freepik.com/Автор: KamranAydinov