Новосибирские энергетики консолидировали более 92% электросетей региона

К началу деятельности «Россети Новосибирск» (АО «РЭС») в качестве системообразующей территориальной сетевой организации (статус СТСО присвоен на ближайшие пять лет постановлением главы региона) Новосибирской области с 01 января 2025 года доля компании на рынке увеличилась до 92,3%.

За 2024 год компанией приобретено в собственность 207 трансформаторных подстанций мощностью 298 МВА и 731 км кабельных и воздушных линий электропередачи. Кроме того, были полностью или частично консолидированы профильные активы ряда сетевых организаций, утративших свой статус с начала 2025 года. Среди них АО «УК «ПЛП», МУЭП «Промтехэнерго», АО «Энергетик», МУП «НЭСКО», ООО «СЭТ-54» и ООО «НГСК». Эти компании обслуживали электросети на территории Новосибирска и пригорода (Барышевский, Толмачевский, Мичуринский сельсоветы Новосибирского района, р.п. Краснообск, р.п. Кольцово). Количество ТСО в регионе сократилось с 20, функционировавших в 2024 году, до 8 в 2025 году.

В результате объем электросетевого хозяйства «Россети Новосибирск», по оценкам специалистов компании, увеличился на 5 635,8 условных единиц. Объем вложений СТСО в консолидацию электросетевой инфраструктуры Новосибирской области за 2024 год превысил 21 млн рублей.