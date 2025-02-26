Губернатор поставил задачи по реализации новых нацпроектов в регионе

Губернатор Андрей Травников присутствовал на заседании коллегии областного министерства экономики, где были рассмотрены результаты работы министерства за последние шесть лет и поставлены приоритетные задачи на будущий шестилетний период (2025-2030 годы). В течение этого времени будут осуществляться новые национальные проекты, а областное министерство экономики будет контролировать их выполнение.

— Область получает значительное финансирование, включая федеральное, для реализации нацпроектов. Основная цель — эффективное использование средств и своевременное выполнение всех запланированных мероприятий. Одним из ключевых показателей является качественное освоение, и в 2024 году процент освоения был очень высоким, выше среднего по округу, — подчеркнул глава региона.

За последние шесть лет на национальные проекты в Новосибирской области было выделено 233 миллиарда рублей из областного и федерального бюджетов.

Еще одним важным направлением является поддержка инвестиционной деятельности и сохранение инвестиционной привлекательности области. Здесь также достигнуты значительные результаты, подтверждаемые национальным рейтингом инвестиционного климата в регионах, составляемым АСИ. Эффективная инвестиционная политика обеспечивает устойчивый рост инвестиций в основной капитал, что приводит к стабильному увеличению консолидированного бюджета области.

— Несмотря на трудности, с которыми мы столкнулись в последние годы — макроэкономические, геополитические, эпидемиологические — темпы роста инвестиций в наш регион остаются высокими, в том числе в 2024 году. Устойчивый спрос на землю, здания и промышленные объекты сохраняется, в том числе благодаря мерам, реализуемым министерством экономического развития. Другой, возможно, более значимый и приятный фактор – отзывы предпринимателей и инвесторов, выбравших Новосибирскую область для работы. Они отмечают комфортное взаимодействие с командами региона, оказывающими поддержку инвесторам, — отметил Андрей Травников.

Развитие туристического потенциала – еще одно важное направление. Въездной туризм является весомой частью региональной экономики. Область уже два года лидирует по турпотоку в Сибирском федеральном округе.

— Реализуется множество проектов по созданию новых развлечений и расширению возможностей для отдыха и оздоровления. Это заслуга команды министерства экономического развития Новосибирской области, — заявил глава региона.

Травников также обратил внимание на задачи, стоящие перед ведомством: внедрение новых инструментов сопровождения, реализация нацпроектов и региональных проектов, особенно в сфере строительства и ГЧП. Необходимо совершенствовать процессы освоения бюджетных средств.

Министр экономического развития Лев Решетников сообщил, что за шесть лет на реализацию нацпроектов в Новосибирской области было направлено 233 млрд рублей из федерального и областного бюджетов. Область входит в десятку регионов по объему финансирования на эти цели. В 2025 году начнется новая шестилетка, в рамках которой область примет участие в 12 новых нацпроектах и реализует 42 региональных проекта на общую сумму 31,4 млрд рублей только в 2025 году. Основная доля средств (15,6 млрд) будет направлена на нацпроект «Инфраструктура для жизни».