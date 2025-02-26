Пациенты новосибирской скорой окунутся в мир лакшери от пятизвездочного отеля

Отель Grand Autograph передал партию текстиля, отслужившего своей срок, в новосибирскую больницу скорой медицинской помощи № 2.

— Б/у изделия в хорошем состоянии не отправились на свалку, а еще послужат доброму делу, — говорится в сообщении пресс-службы отеля.

Всего было передано в дар 136 халатов, 552 наволочки, около 500 различных полотенец и 86 простыней.

Как отмечает генеральный управляющий Grand Autograph Hotel Novosibirsk Эдуард Прохоров, сотрудники отеля всегда стремились приносить пользу обществу. Ежегодно они передают постельное белье, полотенца, халаты и другие необходимые предметы тем, кто в них нуждается: больницам, хосписам и домам престарелых.

— В этих структурах по понятным причинам большой расход материалов, и наша помощь для них весьма кстати, — отмечает Прохоров.

Ранее редакция сообщала о том, что более четырех тонн конфискованной бытовой химии передали на СВО из Новосибирска. Общая стоимость конфиската составила полтора миллиона рублей.