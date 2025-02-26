Новосибирский банкир Игорь Ким приобрел «Фольксваген Банк РУС»

Дочерняя структура автоконцерна Volkswagen ООО «Фольксваген Банк Рус» полностью перешла под контроль бизнесмена Игоря Кима. Согласно выписке ЕГРЮЛ, 45% долей в банке теперь принадлежат ему напрямую, остальные 55% — через контролируемую компанию ООО «Экспомобилити». Изменения внесены 25 февраля 2025 года.

Игорь Ким — член совета директоров и совладелец «Экспобанка». Кредитная организация представлена в более чем 50 городах России. В конце прошлого года банк попал под санкции США. «Экспобанк» активно скупает активы зарубежных банков, которые уходят из России: представительства Barclays, HSBC, Santander, Yapi ve Kredi и др. В январе 2023 года Игорь Ким приобрел лизинговую компанию MC Intermark Auto (ООО «МСИА»), которая входила в структуру японской Mitsubishi. В сентябре того же года под контроль бизнесмена и его партнеров перешел завод по производству грузовиков Volvo Trucks в Калуге («Стоков Машинное Оборудование») и ряд других дочерних структур шведского автоконцерна в России.

Кроме того, подконтрольная Киму структура около года назад купила лизинговую и факторинговую «дочки» Volkswagen в России (ООО «Фольксваген Финансовые Услуги Рус» и ООО «Фольксваген Груп Финанц»). Также у бизнесмена в Новосибирске есть девелоперский и санаторный бизнес.

Напомним, 24 февраля стало известно, что Игорь Ким попал в санкционный список, введенный Великобританией против России.

Ранее редакция сообщала, что компании Игоря Кима продлили разрешение на апгрейд профилактория в Новосибирске. Медицинский стационар расположен на территории Соснового бора.