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Губернатор поставил задачу вывести на новый качественный уровень проектирование инфраструктуры в регионе

  • 17/03/2023, 17:27
власть
В Новосибирской области продолжается масштабная работа по строительству, в том числе, дорожному, развитию транспортной системы.

Губернатор Андрей Травников провел заседание, посвящённое итогам и перспективам инфраструктурного развития Новосибирской области.

В регионе продолжается масштабная работа по строительству, в том числе, дорожному, развитию транспортной системы. Для дальнейшей эффективной реализации всех строительных проектов, необходимо в частности повысить качество проектных работ, контроль за сторонними проектными организациями.

— Есть проблемы, с которыми сталкиваются наши комплексы – и строительный, и коммунальный, и дорожный. Нам не хватает не только кадров в этих отраслях, нам зачастую не хватает квалификаций специалистов, в первую очередь, которые занимаются проектированием объектов. И если в малых объектах мы ручном режиме справляемся, то при проектировании крупных объектов мы ощутили проблемы в полной мере. Это касается большинства наших крупных строек: и Сибирь-Арена, и крупные мостовые сооружения, и станция метро «Спортивная». Мы будем привлекать своих проектировщиков, для того, чтобы выполнять часть работы, чтобы обладать полными компетенциями для приемки результатов работы других проектировщиков. Мы готовы и дальше реализовывать крупные проекты, сопровождать как областные, так и федеральные стройки. Для этого ресурсов одного УКСа недостаточно. Поэтому принято решение – после ввода Сибирь-Арены, учреждение ГКУ «Арена» сохранится. Это будет проектный офис для сопровождения крупных строек, которые ведет Новосибирская область, — подчеркнул глава региона.

Также Андрей Травников обозначил задачу вывода на новый уровень проектирования транспортной инфраструктуры.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : правительство Новосибирской области власть Андрей Травников


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