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В руководстве Новосибирска пока не готовы говорить о «Чистом воздухе»

  • 17/03/2023, 17:33
Автор:
программа Чистый воздух в Новосибирске
Мэр Новосибирска прокомментировал перспективы вхождения в данную федеральную программу.

Я поддерживаю любые инициативы на привлечение инвестиций, в том числе бюджетных, тем более, федерального масштаба, заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, отвечая на вопрос о перспективах участия в программе «Чистый воздух». Чтобы получить их, надо войти в какие-то национальные проекты, государственные программы. Важно, чтобы эти начинания, инициативы приводили к нужному результату.

Новосибирск хотят включить в программу Чистый воздух

Новосибирск хотят включить в программу «Чистый воздух»

Напомним, что накануне перспективы участия Новосибирска в федеральной программе «Чистый воздух» обсуждали депутаты Заксобрания в рамках комиссии по экологии.

Насколько депутаты выстроили эту логику? рассуждает градоначальник. Соответствуем ли мы требованиям, которые предъявляются к тем, что собирается участвовать в программе? В предыдущий год нам это не удалось сделать, потому что ситуация у нас и в Красноярске разительно отличается. Красноярск вошёл в программу, а мы нет.

В то же время на территории Новосибирской области данная программа действует в Искитиме.

Что касается непосредственно Новосибирска, то, как отмечали накануне участники заседания комиссии, несмотря на то, что де-юре город «не дотягивает» по показателям загрязнённости до права участвовать в программе, тем не менее, корректность данных стационарных постов по изменению уровня загрязнённости, вызывает вопросы. Посты были установлены в 70-х годах прошлого века вблизи действующих на тот период промышленных предприятий, однако с последующим развитием города оказались в зоне дорог, либо жилой застройки. Единственная мобильная станция была в своё время предоставлена городу «Сибирской генерирующей компанией».

Наши посты должны совершенствоваться, должны быть дооснащены, говорила на заседании комиссии председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Мария Сидорова. Конечно, предел мечтаний для Новосибирска  онлайн-посты наблюдения. Но это  очень затратные мероприятия.

 

Ранее редакция сообщала об административном деле по факту вреда природе со стороны одного из медучреждений в Новосибирске.

Фото Pixabay.com, автор Byrev

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Рубрики : ЦУР Общество Власть Город

Регионы: Новосибирск

Теги : программа Чистый воздух загрязнение окружающей среды


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