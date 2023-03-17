В руководстве Новосибирска пока не готовы говорить о «Чистом воздухе»

— Я поддерживаю любые инициативы на привлечение инвестиций, в том числе бюджетных, тем более, федерального масштаба, — заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, отвечая на вопрос о перспективах участия в программе «Чистый воздух». — Чтобы получить их, надо войти в какие-то национальные проекты, государственные программы. Важно, чтобы эти начинания, инициативы приводили к нужному результату.

— Насколько депутаты выстроили эту логику? — рассуждает градоначальник. — Соответствуем ли мы требованиям, которые предъявляются к тем, что собирается участвовать в программе? В предыдущий год нам это не удалось сделать, потому что ситуация у нас и в Красноярске разительно отличается. Красноярск вошёл в программу, а мы нет.

Напомним, что накануне перспективы участия Новосибирска в федеральной программе «Чистый воздух» обсуждали депутаты Заксобрания в рамках комиссии по экологии.

В то же время на территории Новосибирской области данная программа действует в Искитиме.

Что касается непосредственно Новосибирска, то, как отмечали накануне участники заседания комиссии, несмотря на то, что де-юре город «не дотягивает» по показателям загрязнённости до права участвовать в программе, тем не менее, корректность данных стационарных постов по изменению уровня загрязнённости, вызывает вопросы. Посты были установлены в 70-х годах прошлого века вблизи действующих на тот период промышленных предприятий, однако с последующим развитием города оказались в зоне дорог, либо жилой застройки. Единственная мобильная станция была в своё время предоставлена городу «Сибирской генерирующей компанией».

— Наши посты должны совершенствоваться, должны быть дооснащены, — говорила на заседании комиссии председатель комитета охраны окружающей среды мэрии Новосибирска Мария Сидорова. — Конечно, предел мечтаний для Новосибирска — онлайн-посты наблюдения. Но это — очень затратные мероприятия.

Ранее редакция сообщала об административном деле по факту вреда природе со стороны одного из медучреждений в Новосибирске.