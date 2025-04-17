Губернатор поздравил военнослужащих с высокой государственной наградой

Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным. В результате, округ стал именоваться Сибирским Ордена Жукова округом войск национальной гвардии Российской Федерации.

С этим важным событием для жителей Новосибирской области и всего Сибирского региона военнослужащих и служащих Сибирского округа поздравил губернатор Андрей Травников.

— Мы испытываем гордость за то, что на территории нашего региона расположен штаб округа и командование, а также многочисленные воинские части Росгвардии, с которыми у нас налажены крепкие деловые и дружеские связи, что помогает нам решать различные задачи, как военные, так и в мирное время. Мы гордимся Новосибирским институтом войск национальной гвардии, который подготовил множество достойных командиров и квалифицированных специалистов. Но самое главное, мы гордимся вашей работой и работой ваших боевых товарищей, как в военной подготовке, так и в выполнении боевых задач. Успехи округа – это гордость всех новосибирцев! – сказал Андрей Травников, обращаясь к участникам церемонии.

Губернатор особо подчеркнул, что решение о награждении было принято в период проведения специальной военной операции, когда задачи особенно сложны и связаны с повышенным риском для бойцов Росгвардии, участвующих в обеспечении безопасности населения региона и страны.

— Это еще одно подтверждение того, что вы и ваши товарищи укрепляете авторитет воинов-сибиряков, продолжая их славные традиции, – отметил глава региона.

В торжественной обстановке заместитель директора Росгвардии Владислав Ершов передал высокую государственную награду командующему Сибирским Ордена Жукова округом войск национальной гвардии РФ Николаю Маркову, по поручению директора Росгвардии, Героя России, генерала армии Виктора Золотова.

— Сибирский округ войск национальной гвардии уже почти полвека надежно обеспечивает мир и спокойствие в регионе и стране. Боевой путь объединения – это летопись мужества и отваги личного состава, их непоколебимой воли и преданности Родине. История округа полна ярких событий и значимых эпизодов служения Отечеству. Примечательно, что это знаменательное событие, которое трудно переоценить, происходит в преддверии 80-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне. Хочу поблагодарить представителей органов государственной власти и силовых структур субъектов Российской Федерации в Сибирском федеральном округе за эффективное сотрудничество в решении общих задач, поставленных Президентом Российской Федерации, – заявил Владислав Ершов.

Николай Марков, в свою очередь, подчеркнул, что эта награда – результат многолетней работы всего коллектива.

— Награждение Сибирского округа – это не только радость, но и огромная ответственность перед государством и народом. Я уверен, что Сибирский Ордена Жукова округ войск национальной гвардии продолжит успешно выполнять задачи, приумножая славные традиции войск национальной гвардии России, – сказал он.

По поручению директора Росгвардии Виктора Золотова генерал-полковник Владислав Ершов также вручил государственные награды росгвардейцам, отличившимся при выполнении задач: орден «За военные заслуги», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами, медали Жукова, Луки Крымского, «За отличие в охране общественного порядка».