«Россети Новосибирск» ввели режим повышенной готовности из-за шторма

Сотрудники компании «Россети Новосибирск» с утра 17 апреля работают в режиме повышенной готовности. В помощь энергетикам направлено 163 единицы спецтехники.

Как сообщили в компании, в случае необходимости резервное электроснабжение жителей региона будут обеспечивать 11 передвижных генераторов мощностью 2,72 мегаватта.

По данным Западно-Сибирского УГМС, днём 17 апреля и в ночь на 18 апреля на территорию региона придёт снежный шторм. Скорость ветра достигнет 18-23 метров в секунду.

В этот период ожидаются снегопады, метели и гололёд. Не исключается образование временного снежного покрова.

Спасатели предупреждают о возможном риске аварий на линиях электропередач и других инфраструктурных объектах.

Энергетики обращаются к жителям Новосибирска с просьбой соблюдать правила безопасности вблизи линий электропередач и не приближаться к оборванным проводам на расстояние ближе 8 метров.

Ранее редакция сообщала о готовности энергетической инфраструктуры к паводку. В зоне риска подтопления находятся 745 электроустановок.