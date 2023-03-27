Губернатор предложил направить Новосибирску дополнительные средства на дорожный ремонт

Губернатор Андрей Травников обозначил задачи по развитию дорожной отрасли региона до конца 2023 года в ходе оперативного совещания в правительстве региона 27 марта.

— Мы уже в течение многих лет каждый год по мере исполнения бюджета к первым поправкам, обычно в апреле-мае, находим возможность добавить городу Новосибирску дополнительные финансовые ресурсы на ремонт улиц. Это – без учёта того, что, возможно, в течение года будут дополнительные федеральные поступления – речь идёт только о первых траншах из областного бюджета. В этом году мы не будем менять традиции, и на апрельских поправках мы предложим направить Новосибирску такую же сумму, как в предыдущие годы. С учётом того, что сезон дорожных работ стартует уже в апреле, просьба к минтрансу и мэрии – оперативно согласовать и подходы, и объекты, на которые будут направлены эти средства, — подчеркнул глава региона.

В 2023 году развитие автомобильных дорог будет идти по нескольким направлениям. Так, продолжится приведение в нормативное состояние дорог в муниципальных образованиях Новосибирской области – общая протяженность отремонтированных участков превысит 156,8 км, будет обеспечена транспортная доступность к медицинским учреждениям. В том числе в городе Новосибирске будет проведен ремонт улиц Ипподромская, Трикотажная, Учительская, Толмачевская, Большая, Народная, Кропоткина, Софийская, проспектов Строителей и Морской, прочих объектов общей протяженностью около 50 км.

Строительство автомобильной дороги «Барышево – Орловка – Кольцово» обеспечит бесперебойное транспортное сообщение наукограда Кольцово с Новосибирском, сократит расстояния проезда по направлению Барышево – Кольцово – центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов», а также разгрузит улично-дорожную сеть наукограда Кольцово. Протяженность основного хода дороги составляет 995 п. м., в том числе эстакады – 157 п. м.

Также запланирована реконструкция, с устройством асфальтобетонного покрытия, автомобильной дороги 992 км. а/д «Р-254» – Купино – Карасук в Чистоозерном районе протяженностью 3 км, и реконструкция дороги «Сузун – Битки – Преображенка – 18 км. а/д «К-13», обеспечивающей связь между Искитимским и Сузунским районами Новосибирской области, протяжённостью 5 км.

Кроме того, в 2023 году завершается строительство 4-го мостового перехода через Обь. Реализация объекта позволит обеспечить прямой выход на автомобильную дорогу федерального значения Р-254 «Иртыш» и международный аэропорт Толмачево. Конструктивные решения транспортных развязок моста исключают пересечение транспортных потоков в одном уровне, проезд по ним будет осуществляться без светофорных объектов, что позволит минимизировать проблему заторов.

В 2023 году будет проведен ремонт автомобильных дорог протяженностью более 250 км, планируется отремонтировать 61 объект. В частности, в нормативное состояние будут приведены участки магистралей «Новосибирск – Кочки – Павлодар», в пределах Российской Федерации, протяженностью 45 км, «Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий», в границах Новосибирской области, протяженностью 19,7 км, «992 км. а/д «Р-254» – Купино – Карасук», протяженностью 13 км, и других.

Реализация дорожно-строительных работ осуществляется в рамках государственных программ «Развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения в Новосибирской области» и «Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах» с общим объемом финансирования, превышающем в 2023 году 26,9 млрд рублей.

Фото с сайта Правительства Новосибирской области