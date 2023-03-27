Частные дома могут подорожать на 20% уже этой весной

О том, что дефицит частных домов в РФ может стать причиной увеличения средней стоимости квадратного метра на загородном рынке недвижимости до 20%, газете «Известия» сообщили девелоперы.

По словам владельца строительной компании «Дом Лазовского» Максима Лазовского, на сегодняшний день в цене растут как частные дома, так и земельные участки, потому что ослабевает российская национальная валюта, обесцениваются наличные денежные средства, а также растут цены на стройматериалы. Все это в ближайшей перспективе может привести к тому, что в апреле стоимость загородных домов вырастет на 20%.

Как пояснил руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков, в среднем квадратный метр в частных домах сейчас стоит в 1,6 раза дешевле, чем в квартирах. Именно поэтому не все девелоперы стремятся в эту сферу, заключил эксперт.

Ранее редакция сообщала, что собственники могут лишиться жилья, если используют его не по назначению.

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