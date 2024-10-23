Губернатор предложил расширить возможности для привлечения специалистов в Сибирь

Созданный новый консультативный орган при Председателе Совета Федерации стал единственным специализированным парламентским механизмом для развития уникального и стратегически важного макрорегиона, такого как Сибирь. Об этом заявила Спикер СФ Валентина Матвиенко на первом заседании Совета. Она отметила, что вопросы, касающиеся развития Сибири, всегда занимают важное место в парламентской повестке.

Во время заседания, где присутствовали главы субъектов Сибирского федерального округа, представители науки и бизнеса, губернатор Новосибирской области Андрей Травников озвучил актуальные задачи развития региона и возможные способы их решения.

В июне 2019 года на Петербургском международном экономическом форуме президент России Владимир Путин предложил разработать Стратегию развития Сибири. Ранее подобного документа никогда не существовало, и по указанию президента в январе 2023 года данная Стратегия была одобрена Правительством.

Региональные власти активно участвуют в разработке плана мероприятий в рамках Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение» под руководством Полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе.

Теперь создание плана мероприятий следует дополнить инструментами, необходимыми для решения самых актуальных задач для макрорегиона, такими как народосбережение и развитие транспортной инфраструктуры с акцентом на устранение узких мест, подчеркнул Андрей Травников.

За последние годы были достигнуты значимые успехи в развитии Дальнего Востока. Это особенно важно в условиях нынешних геополитических изменений. Существует опасность, что в Сибири к традиционному оттоку молодежи в западные регионы, такие как Санкт-Петербург, Москва и Краснодар, может добавить новый тренд — миграция в сторону Дальнего Востока, который становится всё более привлекательным. Важно рассмотреть возможности применения эффективных инструментов для удержания и привлечения специалистов, которые зарекомендовали себя в рамках программы развития Дальнего Востока, а также в стратегии развития Сибирского Федерального округ, заявил губернатор Новосибирской области.

Он подчеркнул необходимость обновления, а возможно, создания нового транспортного каркаса для центральной части страны, охватывающего все виды транспорта.

Андрей Травников обратил внимание на значительное количество мероприятий, связанных с транспортной инфраструктурой в рамках реализации стратегии, и отметил, что только федеральные органы могут расставить приоритеты, учитывая интересы всего макрорегиона.

Он привёл в пример новый автокоридор Москва-Казань с продолжением на восток до Владивостока и подчеркнул, что важно устранить узкие места для эффективности таких мегапроектов.