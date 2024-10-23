Деньги туристического налога в Новосибирске необходимо «окрасить»

На рассмотрение октябрьской сессии горсовета Новосибирска вынесен вопрос о введении в городе туристического налога. Судя по проекту документа, размещенного на сайте, в 2025 году предполагается ввести налог в размере 1% от налоговой базы, в 2026 году — 2%, в 2027-м — 3%, в 2028-м — 4%, а начиная с 2029 года — 5%. В число дополнительных льготников город планирует включить жителей региона, многодетных, а также участников СВО и членов их семей.

Источники редакции Infopro54 в горсовете отмечают, что вероятность принятия этого решения на октябрьской сессии очень велика. Таким образом, предложение участников туристического рынка Новосибирска о том, чтобы повременить с введением нового налога в 2025 году, вряд ли будет учтено.

Тем не менее представители индустрии гостеприимства – инициаторы обращения все-таки рассчитывают, что налог не будет введен в Новосибирске в 2025 году и к их мнению прислушаются. Напомним, обращение к председателю Совета депутатов города Новосибирска, мэру Новосибирска и губернатору Новосибирской области направило представительство Федерации рестораторов и отельеров в Сибири, позицию которой поддержали Ассоциация туроператоров и комитет по туризму реготделения «Опора России».

— В Екатеринбурге, который похож с Новосибирском по пропорции торговли, производства и туризма, принятие налога отложили благодаря позиции Уральской ассоциации туризма, — подчеркивает руководитель комитета по туризму регионального отделения «Опора России», заместитель директора ООО «Сиеста Центр» Сергей Михайлов.

Он считает, что турист, приезжая в Новосибирск, будет спрашивать, за что он платит туристический налог.

— Места притяжения разбросаны по городу, и в первую очередь нужно комфортно курсировать между этим местами: пешком, на общественном и личном транспорте, на туристических автобусах. Я считаю, что каждый парк города заслуживает подъездные пути и современную парковку, что сделано только в «Арена-Парке». То есть регион только формирует впечатление о себе, как о туристическом направлении, и введение турналога может отбросить нас на этом пути назад, — комментирует эксперт. — Также на Новосибирск смотрят другие сибирские регионы, решение депутатов в Новосибирске будет показательно и для них.

По его словам, в проекте решения мэрии пока не ясно, на какие цели город хочет направить средства, привлеченные от туристического налога. В качестве примера он привел Белокуриху, руководство которой до конца не освоило собранные средства из-за ограниченности статей расходования средств.

Президент TS Group, совладелец отелей Grand Autograph и Ramada Александр Бойко в комментарии Infopro54 отметил, что готов заплатить туристический налог. Вопрос в другом: на что эти деньги будут потрачены?

Он напомнил, что в отличие от других, в основном малых городов, куда люди едут, чтобы посмотреть на природные или историко-архитектурные достопримечательности, в Новосибирске 80-85% гостей — это деловые туристы. Это люди, которые приезжают в командировки, на заводы и фабрики, на различные форумы и конференции. И только 15-20% — это медицинский, культурный, спортивный туризм и шоп-туры.

— Наша задача — увеличить турпоток, чтобы «деловой» турист приезжал не на один день, а задерживался на 2-4 дня. Чтобы приезжал вместе с семьей, которая посетит зоопарк, дельфинарий, аквапарк, музеи, пока он на деловых встречах. А вечером — Оперный или драматические театры, рестораны. Каждый деловой гость в среднем в мире оставляет 1800 долларов в сутки. Мы научились пока забирать всего 80, — пояснил бизнесмен.

Александр Бойко предупреждает, что конкуренция между регионами за туриста из года в год будет только расти. По его словам, в такой ситуации выиграет тот субъект федерации, кто будет вкладывать в свое продвижение.

— В свое время у Новосибирской области была программа продвижения региона на федеральном уровне. Теперь ее обнулили. Уверен, что надо к этому возвращаться. Принятие туристического налога дает возможность уже Новосибирску аккумулировать деньги на эти цели. Можно подключить Западно-Сибирскую киностудию, университеты архитектуры и дизайна, например. Они создадут маркетинговые продукты для продвижения города. При этом еще и сами пополнят бюджет за счет налогов, — предлагает Бойко. — Надо рассказывать, какой красивый Новосибирск, что у нас крупнейший в Европе Оперный театр, что у нас выдающиеся драматические и музыкальные театры, постоянно отмечаемые «Золотыми масками», что у нас крупнейший зоопарк в России, огромный аквапарк, музей железнодорожной техники под открытым небом — все не перечислить. Об этом должны знать. И вот на это турналог не жалко. Мы все его с удовольствием заплатим. Мы (отельеры) и так тратим деньги на это постоянно. Но это размазанные, нецентрализованные платежи. А если это будет сделано государством в лице муниципалитета — совершенно будет другой результат! Мы (отдельно взятые гостиницы) никогда не договоримся и не соберем единый бюджет на продвижение имиджа региона — это под силу только государству.

Регина Хусаинова, собственница Re hostel Premium, соглашается, что если туристический налог все-таки будет введен, то его нужно направлять на продвижение и маркетинг города, повышение его узнаваемости и создание привлекательного образа для туристов. Это позволит привлечь в Новосибирск больше путешественников, увеличить доходы от туризма и развить местную экономику.

— С точки зрения владельца гостиничного бизнеса, деньги от туристического налога должны быть направлены в первую очередь на развитие туристической инфраструктуры региона, повышение качества услуг и создание комфортных условий для путешественников, развитие культурных и спортивных мероприятий, продвижение центров для туристов, — считает Регина Хусаинова.

Сергей Михайлов уверен, что список распределения денег турналога должен формироваться с учетом предложений участников индустрии гостеприимства, а также мнения самих гостей города.

— На мой взгляд, нужно провести благоустройство въездных магистралей в Новосибирск, причем с учетом потребности туристов. Нужны места со стелами города, с фотозонами, точками общепита и отдыха. Сейчас локации на въезде в город облюбованы дальнобойщиками, — поясняет Михайлов.

Собеседник Infopro54 также полагает, что средства турналога можно направлять на мероприятия по привлечению туристов в город, больше информировать потенциальных гостей о событиях, которые происходят в Новосибирске.

— Возможно, стоит больше вкладывать в развитие туристско-информационного портала города Новосибирска, более активно продвигать регион на уровне России, а также на международном уровне, — рассуждает Сергей Михайлов.

Напомним, отельеры Новосибирска воодушевились примером свердловских коллег, которым удалось доказать губернатору преждевременность введения в регионе туристического налога. На встрече отельеров также шел разговор о том, что на Новосибирск ориентируются другие регионы Сибири при рассмотрении вопроса о введении этого налога.

Ранее редакция сообщала о том, что от введения туристического налога бюджет Новосибирской области потеряет 200 млн рублей.