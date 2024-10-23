В Сибири нашли автомобиль, который разыскивал Интерпол

Land Rover, угнанный в Англии и разыскиваемый Интерполом, нашли в Иркутской области.
— Во время регистрации автомобиля «Land Rover Discovery Sport», на котором были установлены иностранные государственные регистрационные знаки, в ГАИ инспектор усомнился в законности нахождения автомобиля на территории России, — говорится в сообщении МВД по Иркутской области.
В итоге полицейские начали проверку транспорта. В региональном отделении Интерпола подтвердили, что авто было похищено у жителя Великобритании. В Англии по этому поводу возбуждено уголовное дело.
При помощи экспертизы удалось выяснить, что номер кузова и двигателя не изменялись и являются оригинальными.
— В настоящий момент налажено взаимодействие с правоохранительными органами Великобритании по линии Интерпола, — отмечается в сообщении.
Сейчас Land Rover находится на арест-площадке.
Ранее редакция сообщала о том, что мужчина прокатился на чужом авто, найдя ключи на парковке в Новосибирске.
Источник фото: МВД по Иркутской области
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