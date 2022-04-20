Губернатор предложил ремонтировать дороги зимой

Новосибирская область готова выделить дополнительные средства на ремонт дорожного полотна в предстоящий период. Об этом глава региона Андрей Травников заявил в ходе прямой линии с жителями области.
— Ямочный ремонт нужно проводить фактически круглогодично, — считает губернатор. — Мы второй год наблюдаем мягкие зимы. Для дорожника это проблема. Это разрушение асфальта из-за размораживания и оттаивания. Во многих регионах ямочный ремонт ведут даже зимой. Как только плюсовая температура установилась, «накидываются» на ямы, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов до начала капитального или текущего ремонта. Для справедливости нужно сказать, что есть претензии и к городским, и к региональным службам. Я министру (транспорта) это неоднократно говорил.
Как уже сообщалось, недостаточность темпов дорожных работ отмечают и в областном центре. Так, из запланированных к доведению до ума до майских праздников 400 тысяч кв. м, работы выполнены только на 1% данной территории, что послужило поводом для критики мэра областного центра профильных подразделений руководства муниципалитета.
По информации регионального Минтранса, помимо темпов ямочного ремонта, имеются вопросы и к качеству работ, выполненных подрядчиками в прошлом году.
— По результатам контроля в 2021 году не были приняты работы на 7 объектах на сумму 22 млн рублей, кроме этого уменьшена стоимость работ по контрактам на 6 млн рублей, — сообщается на сайте министерства по итогам контрольных мероприятий с участием депутатов Заксобрания области, горсовета Новосибирска и представителей общественности. — Ведутся работы по устранению гарантийных обязательств, они также будут продолжены в мае.
Фото редакции
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