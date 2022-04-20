Губернатор предложил ремонтировать дороги зимой

Новосибирская область готова выделить дополнительные средства на ремонт дорожного полотна в предстоящий период. Об этом глава региона Андрей Травников заявил в ходе прямой линии с жителями области.

— Ямочный ремонт нужно проводить фактически круглогодично, — считает губернатор. — Мы второй год наблюдаем мягкие зимы. Для дорожника это проблема. Это разрушение асфальта из-за размораживания и оттаивания. Во многих регионах ямочный ремонт ведут даже зимой. Как только плюсовая температура установилась, «накидываются» на ямы, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов до начала капитального или текущего ремонта. Для справедливости нужно сказать, что есть претензии и к городским, и к региональным службам. Я министру (транспорта) это неоднократно говорил.

Напомним, что накануне глава областного центра Анатолий Локоть в ходе оперативного совещания сообщал о соответствующей заявке об увеличении финансирования дорожно-строительных работ. Речь шла о 200 млн рублей. При этом губернатор вновь попенял муниципальным и областным дорожникам на отставание от графика, призвав, со ссылкой на опыт других регионов,

Как уже сообщалось, недостаточность темпов дорожных работ отмечают и в областном центре. Так, из запланированных к доведению до ума до майских праздников 400 тысяч кв. м, работы выполнены только на 1% данной территории, что послужило поводом для критики мэра областного центра профильных подразделений руководства муниципалитета.

По информации регионального Минтранса, помимо темпов ямочного ремонта, имеются вопросы и к качеству работ, выполненных подрядчиками в прошлом году.