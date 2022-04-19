Новосибирск рискует не успеть освоить средства, выделенные на ямочный ремонт

В ближайшее время профильные подразделения мэрии, ответственные за проведение дорожно-ремонтных работ, должны будут заключить контракты с организациями на проведение строительного контроля на всех ремонтных этапах. Об этом представители профильного департамента сообщили на брифинге в руководстве муниципалитета.

— Работы будут со строительным контролем, — говорят дорожники. — В этом году других вариантов у нас не будет. Мы планируем до начала строительного сезона заключить контракты. Уже объявлены конкурсы. Подрядные организации пока ещё не определились. Подрядчики определяются посредством конкурентных процедур. При этом и контроль со стороны заказчика никто не отменял. Мы также будем контролировать подрядные организации и тот контроль, который сегодня нанимаем. Поэтому у нас будет такой трёхступенчатый контроль ещё и за контролем.

Ранее

Как сообщают специалисты отрасли, в этом году работы по ремонту объектов предполагается завершить в августе. При этом ситуацию, аналогичную прошлогодней, когда городские соцсети заполонили фотографии укладываемого осенью в снег асфальта в мэрии исключают.

— Завершение предусмотрено в августе, дабы не входить в неблагоприятный период, — говорит начальник МКУ «Управление дорожного строительства» Виктор Хихлов. — У нас нет контрактов на октябрь, ноябрь.

Напомним, что годом ранее в мэрии в качестве основной причины запоздалых дорожных работ называли запоздалое выделение средств со стороны регионального правительства. Сейчас, по словам представителей отрасли, такой зависимости нет.

— Эти работы обеспечены финансированием, обеспечены контрактами, — сообщает Хихлов. — Подрядчик в самое ближайшее время, с 1 мая готов приступить к работам. Помимо дополнительного строительного контроля мы ужесточили контракты. Вы знаете, что в прошлом году мы столкнулись с тем, что подрядная организация фрезеровала дорожное покрытие и долго не приступала к устройству слоёв покрытий. В этом году контрактами предусмотрено фрезерование, и потом три дня даётся, чтобы восстановить покрытие.

При этом, как впоследствии было озвучено в рамках оперативного совещания при главе города Анатолии Локте, на рассмотрение губернатора области направлена заявка на предоставление дополнительных 200 млн руб на ремонт и содержание дорожной сети. Ещё 100 млн руб дополнительно будет выделено из городского бюджета за счёт перераспределений внутри департамента на ямочный ремонт. Об этом накануне корреспонденту Infopro54 сообщил также председатель комиссии горсовета по городскому хозяйству Игорь Кудин. Решение о соответствующем обращении к мэру депутаты по итогам заседания комиссии приняли в начале апреля. Как сообщают в мэрии, эти дополнительные средства позволят расширить перечень ремонтируемых объектов, которые в настоящее время находятся в листе ожидания.

— Мы готовы к тому, что могут быть дополнительный деньги из федерального, областного, городского бюджета, — сообщает Виктор Хихлов. — Поэтому лист ожидания у нас сформирован, объектами наполнен, мы готовы к тому, чтобы их реализовать. Как только какое-то финансирование доведут, мы тогда определим улицы, которые будем ремонтировать.

— Составьте ежедневный график — на какие объемы нужно выйти, чтобы выполнить задачи, а потом будем говорить о рублях, — обратился мэр к подчинённым. — Мы из ресурсов города в два раза увеличили финансирование на эти цели. Сейчас главное — выполнить эти объемы. Помогут нам или нет (дополнительные средства из областного бюджета) — другой вопрос. Но, если сейчас темпы работ не будут увеличены кратно, то всё, о чем вы говорите… Увеличивайте темпы работы и прошу следить за качеством.

Однако пока, как выяснилось на оперативном совещании у мэра Новосибирска Анатолия Локтя, даже. В частности, в настоящий момент(Запланирован ямочный ремонт на 400 тыс кв метрах дорожного полотна. — Ред.),. По словам руководителя профильного департамента Константина Васильева, сейчас подрядные организации максимально активизируют работу, в том числе по ночам, и планируют увеличить объёмы.

Напомним, в прошлом году мэрия Новосибирска не успела вовремя освоить средства, выделенные на ремонт дорог и тротуаров. В муниципалитете заявляли, что это произошло в связи с поздним предоставлением средств городу.

По информации мэрии Новосибирска, в настоящий момент к ремонту в рамках программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (20 объектов протяжённостью 31,3 км) и муниципальной программы «Развитие транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса на территории Новосибирска» (11 объектов, 8,1 км) запланированы 39,4 км автодорог. Общий объём финансирования по двум программам составляет 2,3 млрд руб.: 1,7 млрд — БКАД, 0,6 млрд — муниципальная программа. Из объектов БКАД 7 являются переходящими с 2021 года — ул. Кедровая, Гусинобродское шоссе, пер. 2-й Станционный, дамба Октябрьского моста, ул. Ватутина, ул. Волочаевская, ул. Ипподромская. Ещё 13 объектов, контракты на которых были заключены с декабря 2021 года по январь 2022 планируется завершить в августе текущего года: ул. Обская, Нарымская, Шевченко, Ядринцевская, Орджоникидзе, Добролюбова, Новогодняя, Троллейная, Геодезическая и Космичекая, Вересаева, Донецкая и Нахимова. В реализации программы участвуют 6 подрядных организаций — «Новосибирскавтодор», «Дорстройфлот», «Перлитстрой», «Стройсити» и «Спецтрансстрой». По муниципальной программе на 8 из 11 объектах контракты заключены в апреле текущего года до 23 августа. В рамках программы предполагается отремонтировать ул. Военную, Чаплыгина, Ядринцевскую, проезд Ващука, ул. Горького, Димитрова, отдельных участков ул. Станционной и Немировича – Данченко. По этим объектам заключены контракты с 3 подрядными организациями — «Дорсиб-плюс», «СТС-плюс» и «Строй-кабель». До 15 мая предполагается заключить контракты ещё по 3 объектам — Гусинобродскому шоссе, проспекту Маркса (включая одноимённую площадь) и улице Ковальчук.