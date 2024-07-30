Губернатор проконтролировал исполнение поручений по развитию социальной инфраструктуры Коченева

Строительные работы на газовой блочно-модульной котельной мощностью 6,8 МВт для нужд военного городка р.п. Коченево началсь этой весной. На сегодня объект готов на 80%. Ожидается, что в эксплуатацию котельная будет сдана раньше намеченного срока – уже в середине сентября.

Строительство ведется в рамках госпрограммы Новосибирской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Новосибирской области».

Что касается благоустройства парка семейного отдыха «Острова по интересам», там работы ведутся в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», нацпроекта «Жилье и городская среда».

В настоящее время выполнены подготовительные, земляные работы, устройство пешеходных дорожек с покрытием из брусчатки, завершена укладка бесшовного резинового покрытия площадки для воркаута, оборудовано освещение, закончены работы по установке бордюрного камня, оборудованию площадки для отдыха, устройству ограждения.

Парк готов на 70%. Согласно ожиданиям, благоустройство будет завершено уже в августе.